10 969 candidats attendus demain

L’examen du BEM débutera demain lundi et ce jusqu’à jeudi prochain. Les 10 969 candidats concernés plancheront sur dix matières, car les épreuves des disciplines en sport, musique et arts ont déjà eu lieu, respectivement le 22 mars, 22 avril et 6 mai derniers.

Pour le bon déroulement de l’examen de fin de cycle du collège, la Direction de l’éducation de la wilaya de Bouira assure avoir mis à disposition pas moins de 47 centres ainsi que 2 448 encadreurs ont été réquisitionnés. Ceci en plus des cinq centres de regroupements des copies d’examens et du centre de correction sis au chef-lieu de wilaya. Pour cette année et pour la deuxième fois consécutive, la Direction de l’éducation annonce la prise en charge des encadreurs en matière de transports afin de les acheminer vers leurs centres d’examen respectifs. Parmi les candidats au BEM, 47 % sont des garçons et 53 % sont des filles. Exceptionnellement pour cette année et toujours selon les chiffres fournis par la Direction de l’éducation, le nombre des candidats libres est relativement faible puisqu’il ne dépasse pas le seuil de 0,78 %. De même pour le nombre des candidats inscrits dans des écoles privées qui atteint péniblement les 0,30 %. Seul chiffre en hausse est celui des candidats concernés par l’épreuve de tamazight, et ils sont plus de 29 % cette année à examiner sur cette discipline, soit une hausse de 7 % comparativement à l’année dernière où il avait été dénombré 2 968 collégiens à avoir planché sur l’épreuve de tamazight. Pour rappel, l’année dernière, le taux de réussite à l’examen du BEM au niveau de la wilaya de Bouira était de 51,37 % en nette régression par rapport à celui de l’année précédente estimée à 51,58 %. Un résultat en dessous de la moyenne nationale qui était de l’ordre de 56 %, en classant la wilaya de Bouira à la 36e place à l’échelle nationale. Toujours selon les statistiques de l’année dernière, 62 % des filles avaient obtenu leurs sésames pour le lycée contre seulement 41 % pour les garçons. L’amélioration du classement de la wilaya de Bouira aux différents examens demeure un vœu pieu du directeur de l’éducation qui, depuis son installation, n’aura pas réussi le pari de hisser le niveau, et ce aussi bien à l’examen de la 5ème, du BEM ou encore du Bac et il faudrait plus qu’un miracle pour que Bouira quitte la queue de peloton dans laquelle elle végète. À noter, enfin, que pour assurer la sécurité et le déroulement de ces épreuves du BEM, les forces de police seront déployées à travers les 47 centres d’examen en plus des cinq centres de regroupement des copies d’examen, ainsi qu’au niveau du centre de correction du chef-lieu de wilaya.

Hafidh Bessaoudi