«Tout y est pour que la wilaya garde sa première place»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 6 lecture(s)

Les examens de fin d’année sont un rendez-vous très important pour les élèves, leurs parents et les autorités. Toutes les mesures sont prises pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, comme le dit le directeur de l’Éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou, dans cet entretien.

La Dépêche de Kabylie : On arrive au terme de l’année scolaire. Quelle évaluation en faites-vous ?

Ahmed Lalaoui : Je peux vous assurer qu’en dépit de la grève qu’a connue le secteur à travers toutes les régions du pays, l’année a été positive. Notons que cette grève n’a pas touché les deux paliers primaire et moyen, mais juste les lycées. On a pu, malgré tout, rattraper le retard grâce à la mobilisation des enseignants et le plan du ministère de l’Éducation que les inspecteurs ont suivi de près. Tous les lycées ont pu terminer le programme depuis quelques temps. Et comme vous savez, la grève elle-même était partielle. A présent, on est en train de préparer psychologiquement et pratiquement nos élèves pour cet examen.

Les examens sont déjà là, comment se sont déroulées les préparations à votre niveau ?

Comme j’ai dit, on a commencé à préparer les élèves en leur proposant des sujets d’examen à traiter dans les établissements pour les familiariser avec les sujets et leur éviter de paniquer lors de l’examen réel. Les établissements ont tous l’habitude d’organiser les compositions du dernier trimestre sous-forme d’examen avec pratiquement les mêmes conditions, on les appelle examens blancs. On oriente également nos élèves à travers notre page facebook officielle. Demain les élèves vont se diriger vers les centres pour l’examen du BEM. On rassure, dans ce sens, que tous les moyens matériels, humains et psychologiques sont disponibles et mobilisés pour assurer le bon déroulement, et c’est aussi valable pour les autres examens. Nous l’avions appliqué d’ailleurs la semaine écoulée pour les examens de la 5e. Les préparatifs ont été chapeautés par le Wali, avec qui on a tenu trois réunions. A notre niveau, on a tenu plusieurs rencontres avec les inspecteurs, les chefs de centres, les enseignants et tous les acteurs qui interviennent dans ce processus de préparation, chacun dans sa spécialité et sa mission. On a donné des instructions pour les responsables de centres pour faire en sorte que les élèves soient bien accueillis.

Tizi-Ouzou nous a habitués aux meilleurs résultats à travers le pays. Qu’en pensez-vous pour cette année ?

On est confiant, nos enfants ont étudié dans de bonnes conditions durant l’année. On est confiant aussi par apport aux efforts effectués par nos enseignants que je remercie énormément. Pour l’examen de 5e, les résultats seront très honorables, nous n’en doutons pas. Les parents d’élèves de la wilaya de Tizi-Ouzou, il faut le noter, sont aussi un exemple à suivre, et je le dis partout. Si tous les parents à travers le pays étaient comme eux, le secteur de l’Éducation irait bien. Ils sont omniprésents, viennent nous voir et sont toujours reçus avec un énorme plaisir. Les parents d’élèves de Tizi-Ouzou, payent de leurs poches pour l’école, ils construisent de leur main, et participent à tout. Cela est l’une des raisons de la réussite de la wilaya. Pour les élèves, ils doivent prendre leurs dispositions : voir leurs centres d’examens à l’avance, pour éviter les retards et se familiariser avec les lieux. On a donné des instructions dans ce sens, pour que les responsables orientent les candidats. Je les conseille aussi de bien lire les questions lors de l’examen pour comprendre. Il faut avoir confiance en soi et exploiter le temps d’examen au complet. Je signale aussi que les téléphones sont interdits, il faut donc éviter de les prendre.

Peut-on avoir les différents données et chiffres concernant les examens dans les trois paliers ?

Oui, pour l’examen de 5e, ils étaient 17 007 élèves, dont 426 viennent des écoles privées, le pourcentage des filles est de 48%. Concernant les centres d’examens, on a 370 centres à travers toutes les daïras de la wilaya. Pour l’examen du BEM prévu pour demain, sur trois jours, nous avons 14 700 candidats dont 234 viennent des écoles privées. Le pourcentage féminin est de 53,39%. Nous comptons 900 candidats de plus que l’année dernière. Ces candidats au BEM, sont répartis sur 50 centres. Tous les moyens nécessaires sont mobilisés. On a encore des mesures à prendre pour l’examen de baccalauréat, qui commencera le 20 juin et durera cinq jours. On a 19 019 candidats cette année, dont 6 101 candidats libres et 129 candidats d’écoles privées. Le pourcentage féminin est de 57%. Le nombre de centres est de 70 dont 20 au chef-lieu. Les candidats libres doivent localiser leurs centres d’examen à l’avance, c’est très important. Les portes des centres vont fermer à 8heures du matin et les questions seront ouvertes à 8heures et demi. Durant ce temps de trente minutes, on laissera rentrer les retardataires. Après 8h30, aucun candidat n’accédera aux centres et ce, quelle que soit la raison du retard. Le ministère est catégorique sur cette question. Les candidats doivent être compréhensifs, nous sommes tenus d’appliquer ces instructions à la lettre pour éviter les fuites des sujets, notamment, à travers les réseaux sociaux. On a tiré des enseignements des années passées et on a donc pris toutes nos dispositions. On peut garantir que cela ne se reproduira pas. Même si cela arrive, on prendra aussi les mesures qu’il faut. Toujours par rapport au Baccalauréat, je conseille les parents de ne pas laisser leurs enfants céder à l’illusion de trouver des fuites de sujets sur facebook, il y a des malintentionnés qui, par l’intox, chercheront à perturber les candidats. Compter sur la fraude est déjà immoral, et en cas de tentative,les sanctions sont lourdes, pouvant aller jusqu’aux poursuites judicaires. On reviendra sur le baccalauréat dans le détail au moment opportun et nous souhaitons encore que la wilaya réussisse à garder sa première position. Je conseille les candidats de nous suivre sur notre page facebook, pour bénéficier de nos orientations. Je remercie à l’occasion notre journal «La dépêche de Kabylie», pour son accompagnement dans toutes les occasions.

Entretien réalisé par Kamela Haddoum.