Un numéro vert pour la traduction

Par DDK | Il ya 36 minutes | 65 lecture(s)

Le 1066 est le nouveau numéro vert mis à la disposition des citoyens par le HCA, pour la traduction vers la langue amazighe. Dans le cadre de la généralisation de l’utilisation et de la promotion de la langue amazighe, le HCA a lancé officiellement, avant-hier, samedi, le numéro vert 1066 pour la traduction vers la langue amazighe, a annoncé El Hachmi Assad depuis Skikda, à l’occasion du 23ème anniversaire de la création du HCA. «Ce numéro assurera un service de traduction vers la langue amazighe, une assistance dans le choix des prénoms amazighs et la transcription dans la langue amazighe», a-t-il affirmé. Dans ce sillage, le premier responsable au haut commissariat à l’amazighité a expliqué que la stratégie de son instance est basée sur l’enseignement progressif de cette langue dans les écoles et les universités. M. Assad a mis en exergue le partenariat du HCA avec le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Communication. Toujours dans le même sillage, il a qualifié d’exemplaire, celui avec l’agence APS. Commentant les efforts qui se font dans le secteur de l’Éducation, pour la promotion et la généralisation de la langue amazighe, M. Assad a parlé de «bond qualitatif en matière d’enseignement de la langue amazighe, dont des effectifs sont passés de 37 690 élèves en 1996, à 43 725 en 2017, dans 38 wilayas». Il annoncera pour l’occasion, l’introduction de la langue amazighe dans l’enseignement dans d’autres wilayas dès l’année scolaire prochaine, ainsi que l’introduction d’un master de traduction langue amazighe/langue arabe, qui sera, selon lui, ouvert la prochaine rentrée universitaire à l’institut de traduction de l’université d’Alger. En outre, Tamazight fera son entrée dans une filière de formation d’enseignants du primaire, spécialité langue amazighe, à l’École normale supérieure d’Ouargla. Il fera savoir qu’une proposition a été faite par le HCA, pour un projet académique à l’université de Skikda en plus de l’introduction de Tamazight dans l’enseignement à partir de l’année scolaire prochaine.

K. H.