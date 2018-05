Le FFS dénonce un acte inadmissible

Par DDK | Il ya 36 minutes | 127 lecture(s)

Le P/APW de Béjaïa, Mhenni Haddadou, a été malmené, samedi en fin d’après-midi, par des policiers à l’aéroport Abane Ramdane. Un incident qui a fait réagir la Fédération FFS de Béjaïa, qui, dans un communiqué «s’élève avec force contre les comportements inadmissibles des fonctionnaires de police qui abusent des pouvoirs que leur confère leur fonction pour humilier les citoyens ordinaires autant que leurs élus». Le FFS de Béjaïa précise dans son document que «l’exercice de vérification de l’authenticité des documents d’un citoyen ou d’un véhicule, ne doit donner prétexte à une humiliation et au harcèlement comme l’a vécu, à ses dépens, le Président de l’APW de Béjaïa, le samedi 26 Mai à l’aéroport Abane Ramdane». Selon le FFS, le P/APW s’est rendu dans l’après-midi de samedi à l’aéroport «réclamer un bagage égaré (…) s’est retrouvé pourchassé par la police et débarqué de force du bus de transport qu’il a emprunté suite à la confiscation des papiers du véhicule de l’APW par le fonctionnaire de police». Une part non négligeable du climat exécrable qui règne dans le pays tient à cette gestion par le mépris et la violence. La fédération FFS de Béjaïa estime que ce genre de comportement renforce le «climat exécrable qui règne dans le pays», qualifiant les auteurs de ces actes, qui n’ont d’égard ni pour le citoyen ni pour l’élu qui le représente, de «fonctionnaires zélés, qui confondent vigilance, arrogance et violence». Pour le FFS, «la banalisation scandaleuse des comportements comme celui qui a ciblé notre Président de l'APW sont le premier ennemi de la crédibilité des institutions et de l’image du pays», et ce, soutient-on, «au moment où les Pouvoirs Publics prétendent être la cible de campagnes étrangères concernant leurs respects des Droits de l’Homme». Tout en dénonçant «avec la plus grande fermeté ces comportements inacceptables», la fédération FFS de Béjaïa laisse entendre que le président de l'APW se réserve le droit de déposer plainte contre les auteurs de ces faits incriminés.

D. S.