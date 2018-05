La Protection civile mise sur Facebook

Par DDK | Il ya 36 minutes | 56 lecture(s)

La direction de la protection civile de Bouira semble avoir changé d’approche en matière de sensibilisation sur la sécurité routière, en ce mois de Ramadhan, et n’hésite pas à publier sur sa page Facebook des images fortes. Ce fut le cas, hier, aux alentours de 12h30, lorsqu’un accident de circulation s’est produit à l’entrée de la ville d’El Esnam. Un véhicule léger a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser. Le conducteur du véhicule a été difficilement désincarcéré de l’amas de tôle qu’était devenu son véhicule, avant d’être évacué dans un état critique vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira. La publication d’images d’accidents via le Net entre dans la politique de la Protection civile de sensibilisation contre les accidents de la route, afin d’attirer l’attention des automobilistes sur les dangers encourus. Quelques heures auparavant, dans la matinée, des éléments de la Protection civile de Bouira étaient intervenus sur les lieux d’un autre sinistre où le conducteur d’un véhicule utilitaire avait fait une embardée en encastrant son véhicule contre un camion. D’après les premiers éléments de l’enquête, le conducteur se serait endormi au volant. La vigilance est de rigueur en ce mois sacré où le manque de sommeil et de nourriture peut amener à des moments d’inattention sur la route. Des moments de relâchement qui peuvent être fatals, engendrant des centaines de familles endeuillées.

H. B.