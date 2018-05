«Tous les moyens sont en place pour la lutte anti-incendie»

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Le directeur général des forêts (DGF), Azzedine Sekrane, a affirmé, hier à Alger, que les pouvoirs publics ont mis en place tous les moyens nécessaires pour lutter contre les feux de forêts. Selon lui, le plan spécial pour la lutte contre les incendies consiste à installer tous les comités opérationnels, régis par les textes législatifs. «A ce jour, nous avons installé 40 comités opérationnels de wilaya, 455 comités de daïra et 1 324 comités au niveau des communes», a indiqué M. Sekrane, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. Il a tenu à préciser, dans ce sillage, que les communes sont impliquées d’office dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts par l’apport de moyens, de soutien et de sensibilisation. Selon lui, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont décidé de regrouper tous les acteurs dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, citant la mise en place, cette année, de la Délégation nationale aux risques majeurs. D’autres nouvelles dispositions mise en œuvre cette année, M. Sekrane fait état de cinq brigades mobiles de la Protection civile et l’acquisition de 44 véhicules de type camions-citernes, précisant que les forestiers seront équipés, pour la première fois, de combinaisons anti-feu. A la question de savoir si les forestiers disposent des moyens qui leur permettent de face seuls à ce phénomène, M. Sekrane a répondu par la négative : «Réellement non, car il y a un déficit de normes», a-t-il lancé, ajoutant que le secteur ne dispose que de 5 000 hommes pour gérer et protéger 4,3 millions de superficies boisées. Sur l’origine des feux de forêts, le DG de la DGF citera les actes d’inattention, d’inconscience et de négligence. Le même responsable a souligné que la couverture forestière en Algérie, composée de larges superficies d’espèces résineuses, est devenue très sensible aux incendies, en raison «de l’augmentation des températures, induites par le changement climatique». Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, a fait savoir, samedi passé, que le dispositif de lutte contre les incendies et feux de forêts sera doté de systèmes informatiques, à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à partir du deuxième semestre 2018.

Samira Saïdj