Plus d’une tonne de produits alimentaires saisis

La Direction du commerce de la wilaya de Bouira a rendu public, hier, le bilan d’activité de ses services de contrôle de la qualité, de la répression des fraudes et les pratiques commerciales durant la première décade du mois de Ramadhan.

En effet et selon les chiffres présentés par la Direction du commerce, pas moins de 25 brigades de contrôle spécialisées dans des opérations de contrôles économiques et de la répression des fraudes ont été mobilisées. Un dispositif de contrôle mis en place par la DCW pour l'encadrement des activités commerciales sur l'ensemble du territoire de la wilaya, communes et grands centres urbains de la wilaya Bouira. En plus des opérations de contrôle et de suivi ainsi que de surveillance des approvisionnements des marchés de la région, les inspecteurs de la DCW se sont, également, axés sur le contrôle de la qualité des produits alimentaires de base et de consommation spécifique au mois de carême. L’activité des abattoirs a aussi fait l'objet de contrôle par les agents de la même institution, dès la première semaine du mois de Ramadhan. À l'issu de ces sorties d'inspection, les agents de contrôle ont enregistré, selon le bilan communiqué par leur direction, pas moins de 99 infractions aux lois et règlements régissant le domaine du commerce et de la protection du consommateur, sur les 576 interventions menées sur le terrain depuis le début du mois de Ramadhan. Des infractions qui ont conduit les contrôleurs à l'établissement de 96 procès-verbaux à l'encontre des commerçants contrevenants et des propositions de fermeture administrative à l’encontre de dix établissements commerciaux. Une quantité avoisinant une tonne de différents produits alimentaires, notamment de volaille et de produits carnés, a été aussi saisie durant cette période. Selon les services de la DCW, la valeur des produits saisis avoisine la somme de 569 540 DA. Dans le détail de ces infractions, la DCW précise que 15 % des cas sont liés au non-respect de l’hygiène, 40 % des cas sont liés au non-contrôle des produits et au manque d’entretien, 11 % des cas sont liés à la commercialisation de produits impropres à la consommation, 7 % des cas d’infraction sont en rapport avec la commercialisation de produits de consommation non-conformes à la législation, 9 % des cas sont liés à l’absence de certifications de l’origine des produits, 4 % des cas sont en rapport avec le non-respect des normes de stockage et, enfin, 15 % sont dus à d’autres cas, notamment le non-respect des outils de commercialisation. Toujours dans le cadre de ses sorties de contrôle et d’inspection, les agents de la Direction du commerce ont procédé à la saisie d’une quantité de près de 320 kg de viande bovine, et ce, à l’issue d’une opération d’inspection effectuée dans un abattoir de la wilaya. Selon les explications de la DCW, cette viande qui était destinée à la commercialisation est impropre à la consommation et n’a pas été visée par un vétérinaire. Après un examen approfondi de cette viande, les inspecteurs se sont rendu compte que cette viande est issue d’une vache atteinte d’une maladie.

1 200 interventions et 160 infractions enregistrées

Toujours dans le cadre de ses activités de surveillance et de contrôle pour ce mois de Ramadhan, la Direction du commerce a mobilisé pas moins de 37 brigades de contrôle spécialisées dans la surveillance des pratiques commerciales. Selon le bilan de la DCW et durant la même période, ces brigades ont effectué pas moins de 1 197 missions de contrôle dans différents commerces de la wilaya de Bouira. Ces interventions ont engendré l’établissement de 133 procès-verbaux et 160 infractions contre des commerçants qui ne respectaient pas les pratiques et les obligations commerciales exigées par la loi. Parmi ces infractions figurent, notamment, des cas de non affichage des prix (67 %), d’oppositions aux opérations de contrôle (17 %), d’absence de facture (10 %), d’absence de registre de commerce (2 %), de ventes non-couvertes par le registre de commerce (0,63 %), d’absence de local (0,63 %), de tarification illégale (0,63 %), de non-changement du registre de commerce (0,63 %) et, enfin, d’absence d’autorisation pour le changement d’activité avec un taux de 0,63 %. La DCW précise que le taux global de la surfacturation a été estimé à plus de 905 990 DA, alors que le bénéfice illégal de ces activités est de l’ordre de 1 700 00 DA. Enfin, la Direction du commerce affirme avoir engagé une importante campagne de sensibilisation, au début de ce mois de Ramadhan à travers plusieurs communes de la wilaya. Des campagnes de sensibilisations et des journées portes-ouvertes ont été organisées au niveau de l’université de Bouira, de l’ensemble des centres d’examens de la cinquième année, des mosquées, des restaurants Rahma, à la Maison de la culture Ali Zaâmoum et à la place de Bouira, mais aussi au niveau des localités de Sour El-Ghozlane et de Lakhdaria. Cette campagne lancée en partenariat avec l’association de protection des consommateurs et la Direction des affaires religieuses de la wilaya vise à améliorer le mode de consommation des citoyens et à réduire le gaspillage durant le mois de Ramadhan, ajoute enfin la DCW.

Oussama Khitouche