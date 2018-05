«Le problème est dans les réseaux de distribution»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 7 lecture(s)

Attendu vers 10 heures hier matin à Bouira, le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, n’est finalement arrivé que vers midi, au niveau du marché de proximité de la ville de Bouira, où il était accompagné d’une forte délégation de responsables locaux.

Ces derniers ont tenu à interpeller le Ministre sur la hausse vertigineuse que connaissent les prix des fruits et légumes depuis le début du mois de Ramadhan. Un constat qui a été également fait par le ministre lui-même, qui n’a pas hésité à poser plusieurs questions aux commerçants, notamment sur le circuit d’approvisionnement de ce marché, la marge de bénéfice des commerçants et la provenance des produits exposés. En réponse à ces questions, les commerçants ont assuré que Bouira, malgré son statut de wilaya agricole par excellence, s’approvisionne depuis les marchés de gros des wilayas d’Alger, Béjaïa et Blida, exception faite pour quelques produits, comme la pomme de terre et les tomates, largement commercialisés dans la wilaya de Bouira. D’ailleurs, les prix de ces deux produits ont connu, hier, une nette baisse, puisque la pomme de terre était affichée à 55 DA le kilo et les tomates entre 70 et 80 DA. Le ministre a continué sa tournée dans le marché de la wilaya, où il a visité les rayons de vente des fruits et des viandes rouges et blanches. De ce côté du marché, M. Djellab a constaté une importante hausse des prix du poulet, qui sont passés de 250 DA/Kg, au premier jour du mois de Ramadhan, à 370 kg hier. Idem pour les prix des fruits de saison, puisque la pêche a été affichée à 200 DA et l’abricot à 170 DA. Le ministre du Commerce a tenu à rassurer les citoyens, affirmant que les prix de ces produits connaîtront des baisses. Il avouera, également, avoir constaté un «grand déséquilibre» en matière de distribution à l’échelle nationale, soulignant que le problème ne demeure plus dans la production ou dans la disponibilité des produits, mais plutôt dans la distribution. M. Djellab affirmera que les services du ministère de Commerce étudient actuellement la mise en place d’un nouveau réseau de distribution des fruits et légumes à l’échelle nationale. Ce même système sera lancé avec la réalisation d’une vingtaine de marchés de gros : «Le problème demeure dans les réseaux de distribution. L’État doit mieux contrôler la grande distribution, avec l’objectif de faire baisser les prix appliqués. C’est dans cette optique que nous allons mettre en place tout un nouveau système et réseau de distribution, en plus de la dotation de chaque grande ville de son propre marché de gros», a-t-il assuré. L’hôte de Bouira a également indiqué que des enquêtes seront menées par ses services sur le mode de fonctionnement du réseau de distribution des viandes importées de l’étranger. Le ministre a suspecté la présence de cas de non-déclaration auprès de certains importateurs de viande : «Certains importateurs ne mentionnent même pas le nom de leurs sociétés ou leurs noms sur les factures de vente aux détaillants. C’est une chose qui n’est pas réglementaire, et les enquêtes, que nous allons mener, vont déterminer l’existence ou pas de cas de non-déclaration ou de trafic», a-t-il encore ajouté. A noter que la visite de Djellab s’est poursuivie dans l’après-midi d’hier dans les communes d’El-Hachimia, où il a visité un complexe avicole privé, et Bechloul, où il a procédé à l’inauguration d’un abattoir privé.

Oussama Khitouche