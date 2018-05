«A quand la délocalisation du marché hebdomadaire ?»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 4 lecture(s)

Il a ouvert ses portes en …1728. On y vient de plusieurs wilayas du centre du pays. Près de 3 siècles après, le marché de Baghlia s’illustre par la mauvaise gestion qui le caractérise. Les odeurs nauséabondes qui s’en dégagent et les ordures qui jonchent le sol indisposent les usagers comme passants. Les lundis, jour de ce marché hebdomadaire, le centre-ville voit affluer des centaines de véhicules de divers tonnages et des dizaines de milliers d’usagers. On y suffoque. Cet état de fait avait poussé, en 2009, les pouvoirs publics à prendre la décision de le délocaliser. L’ex-wali de Boumerdès, Kamal Abbas, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la daïra de l’ex-Rebeval, avait en effet donné son accord pour la mise en application de la proposition de la municipalité de délocaliser ce marché encombrant. Cinq longues années après, la délocalisation n’a toujours pas eu lieu.

Hocine Amrouni