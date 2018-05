Au pays de la propreté circonstancielle !

Par DDK | Il ya 31 minutes | 4 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Amoncellement d’ordures et boue, à perte de vue. Des marchés où trône l’anarchie, où commande la spéculation et où, pour morale, il n’y a que la filouterie, l’arnaque et souvent des achalandages attirants au regard et répulsifs au goût. Ceci expliquant cela, la proximité des dépotoirs à ciel ouvert, des étals de produits enjolivés, forcément, déteint sur toute l’enceinte. Par ses relents, il représente les premières et les dernières tares, qui font la culture des marchés bledards. Le nettoyage, en principe tous les jours, ne se fait que la veille de la réception d’un hôte de marque. Un ministre. Sitôt la nouvelle de l’arrivée d’un membre de l’exécutif connue, tout se met en branle, une opération multiservice est déclenchée. Les agents de nettoyage de la ville, les décorateurs d’espaces verts, des peintres sont mobilisés pour rendre la cité avenante et le souk plus ou moins acceptable. Le jour «J», tout est nickel, tout est propre, on est dans le meilleur des mondes. Mais pourquoi «Grand Dieu !» il faudrait attendre qu’un ministre vienne pour lui présenter, un méga-mensonge, un lieu de négoce qui était sale hier, qui est propre aujourd’hui, et qui sera fatalement sale demain ? Pourquoi la propreté de ces lieux ne se décline que devant un membre du gouvernement. Comme s’il ne le savait pas. Comme s’il ignorait cette seconde nature qui habite les comportements de nos semblables. Les marchés, formels ou informels, sont généralement situés au centre-ville, et tout se sait au cœur de la ville, tout se sent, tout s’entend et tout le monde aura compris, dès la veille, que l’on attend quelqu’un d’important. On le remarque à la propreté soudaine qui s’empare brutalement de la ville, s’en saisit et répand partout du «Sanibon». Seulement, le lendemain, une fois le ministre parti, tout redevient comme avant, avec la même crasse, les mêmes chancres hideux portés comme un identifiant au portillon, la ville, n’importe laquelle, sale et hideuse.

S. A. H.