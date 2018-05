Le FFS remet son projet sur le tapis

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le Front des forces socialistes (FFS) remet sur le tapis son projet du consensus national, estimant que c’est le moment propice pour son aboutissement.

Le FFS relance son initiative politique «le consensus national», en tendant la main encore une fois aux partis politiques pour sa concrétisation estimant que la conjoncture est favorable et que les partis politiques sont disposés à l’adopter. «Le FFS a constaté que la position de la classe politique dans son ensemble a évolué d’une façon positive en prônant un dialogue inclusif et consensuel pour faire face aux difficultés grandissantes auxquelles est confronté le pays, rejoignant ainsi le projet de reconstruction d’un consensus national adopté par le FFS lors de son 5ème Congrès en mai 2013», a indiqué l’IP dans un communiqué adressé à la presse. «Le FFS tient à rappeler que son projet a été engagé depuis 2014 par une série d’entretiens avec les partis politiques du pouvoir et de l’opposition, des personnalités politiques et des acteurs de la société civile, qui se poursuivent résolument avec des débats citoyens pour enrichir le projet et élargir les adhésions, encouragé en cela par les progrès réalisés depuis le lancement de cette initiative», ajoute-t-on. Pour le FFS, actuellement, les partis politiques «prônent le consensus», ce qui réconforte sa position et son initiative. «A ce stade, le FFS se réjouit de la convergence des analyses de nos partenaires qui considèrent, comme nous, que le consensus est la solution pour les problèmes», lit-on encore dans le communiqué. Des problèmes que le FFS qualifie de «multidimensionnels», qui requièrent «une approche globale, les questions politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales étant interdépendantes». Et d’ajouter : «Les difficultés touchant toutes les catégories de la population et toutes les régions du pays exigent la contribution aussi bien des partis politiques que des représentants de la société civile». «Les différends économiques et sociaux ont pour cause première, l’orientation politique du système et de ce fait nécessitent une approche systémique pour leur règlement», souligne-t-on. Le FFS, se dit «à présent en mesure, comme il s’y est engagé, de partager avec les acteurs concernés, dans un cadre approprié et en temps utile, les résultats de ses échanges, notamment les grands axes politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux pouvant constituer la base d’une plateforme de consensus national, qui n’exclut pas, dans la mise en œuvre, la compétition entre les partis politiques». Et de conclure : «Aujourd’hui, plus que jamais, l’Algérie est à un tournant de son développement historique. Avant ou après la prochaine élection présidentielle, seul le rassemblement des énergies, que le projet de reconstruction d’un consensus national et populaire vise à promouvoir, permettra d’affronter victorieusement les enjeux et les défis de ce nouveau siècle». Kamela Haddoum