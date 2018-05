Un blessé dans l’explosion d’une mine à Ighil N’Ath Ameur

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Une mine de fabrication artisanale a explosé, mardi dernier vers 17 heures, près du village Ighil N’Ath Ameur, relevant de la commune d’Ahnif, à une trentaine de kilomètres au Sud-est de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, l’explosion a entraîné la blessure d’un jeune de 28 ans et répondant aux initiales S. A. Le blessé était en balade, en compagnie d’un groupe d’amis, dans la forêt de Tafrkout, située à proximité de son village natal, Ighil N’Ath Ameur. Le malheureux a piétiné la mine sans le savoir, provoquant l’explosion qui lui a causé de graves blessures au niveau du pied droit. Il a été évacué vers l’hôpital de M’Chedallah, avant qu’il ne soit transféré, dans la soirée de la même journée, vers l’hôpital de Lakhdaria, où il a été amputé d’une partie de son pied. Hier matin, le jeune homme, sous le choc, était toujours hospitalisé au niveau de l’hôpital de Lakhdaria, mais son état de santé demeurait stable. Nous ignorons pour le moment s’il s’agit d’un engin explosif ancien ou placé récemment dans cette zone frontalière avec la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, jadis ‘’fief’’ de terroristes où plusieurs attentats contre des militaires ou des gendarmes avaient été perpétrés, notamment vers la fin des années 1990 et début 2000. L’enquête ouverte par les services techniques de l’Armée nationale déterminera la date de l’implantation et la provenance de cet engin. Nous apprenons qu’une importante opération de ratissage a été lancée, durant la soirée de mardi dernier, par plusieurs détachements de l’Armée, notamment aux alentours de la zone d’explosion.

Oussama K.