La bureaucratie, quand on veut s’en passer…

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Par Sadak Aït Hamouda

Enfin un guichet unique à Draâ El-Mizan, pour régler les problèmes multiples des expropriés des terrains touchés par la pénétrante qui desservira l’autoroute Est-ouest. Cette initiative a de quoi rasséréner les gens, elle les libère du joug de la bureaucratie d’une part, et d’autre part, elle leur fait gagner du temps, de l’argent et tout ce qui va avec... Ce qui non seulement permettra aux propriétaires d’envisager leurs démarches à accomplir à l’aise et éviter les tracas et lenteurs de l’administration. Ce qui revient à dire, néanmoins, que c’est rendre la vie moins embarrassante, moins contraignante et moins pénible pour l’Algérien. Revenir sur ce qui engendre les pires soucis, lorsqu’on a à pirouetter, à se déhancher, à se cogner la tête contre le mur, pour atteindre le rond de cuir confiné dans son bureau, et ne pas être sûr, malgré tout, d’en finir avec cette corvée monumentale. Il y a des coups de génie qui s’emparent, comme par hasard, de certains trublions, pour qu’ils se prennent de pitié à l’égard du petit peuple, et se décident enfin à prendre les bonnes décisions. Heureusement qu’il y a des consciences qui montent, quand même, à la surfaces et noient de bonheur leur auteur. Qu’à cela ne tienne, souhaitons, au bas mot, que la démarche connaisse une longévité et soit généralisée à tout le pays. Nonobstant, l’administration a trouvé le moyen de soulager ceux qui en ont besoin, en mettant à leur disposition un service qui répond à toutes leurs doléances, qu’elles soient en amont ou en aval. Les propriétaires auront, à vu d’œil, la tâche facile en se rendant à un seul endroit pour accomplir toutes les démarches. Il en ressort de tout ça, ce qui réjouit et ce qui contente le commun des mortels, qu’en une seule démarche il dispose de tout, et plus, voire, il ne peut voir s’astreindre à faire toutes les administrations. Un seul guichet et tout est réglé.

S. A. H.