Le P/APW inspecte les structures de soins

Accompagné des membres de la commission de la santé et de la population, le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Bouira, M. Ahmed Boutata, a entamé, dimanche dernier, une série de sorties et de visites dans différents établissements de santé de la wilaya.

Ces sorties d’inspection, qui touchent en premier lieu les chefs-lieux des daïras, s’inscrivent dans le cadre du programme d’action de l’APW et de la commission de la santé. Selon Ahmed Boutata, des visites ont été déjà effectuées au niveau des communes de Lakhdaria, Kadiria, El-Hachimia, Aïn-Bessem, Bordj Okhriss, Sour El-Ghozlane, Bechloul et M’Chedallah, où les élus de l’APW ont constaté, de visu, la qualité de la prise en charge médicale des patients, mais aussi les carences entravant le bon fonctionnement des infrastructures de la santé, tant au niveau des hôpitaux (EPH) qu’au niveau des EPSP (établissements publics de santé de proximité) et des salles de soins communales. «Nous allons visiter, au cours de cette semaine, l’ensemble des structures de soins existant au niveau de la wilaya. Cette tournée sera clôturée jeudi (aujourd’hui, ndlr) au niveau des daïras de Haïzer et Bouira. Les membres de la commission vont s’entretenir, en premier lieu, avec les maires de chaque commune et visiter, par la suite, les structures de soins. Nous allons recenser tous les manques, les défaillances ou les difficultés que rencontrent les professionnels de la santé et les citoyens au niveau de ces structures. Ces sorties s’effectuent en parfaite coordination avec la directrice de la santé de la wilaya, avec l’objectif d’améliorer la prise en charge de nos patients et de soumettre les problèmes recensés aux autorités compétentes», indique M. Boutata. Le président de l’APW soulignera, aussi, que le manque de matériel, de médecins et de spécialistes a été relevé par les élus de l’APW, notamment à Sour El-Ghozlane et El-Mezdour : «Les médecins généralistes et spécialistes manquent fortement au niveau de notre wilaya, particulièrement dans les communes éloignées ou isolées, où les populations souffrent d’une couverture sanitaire insatisfaisante. Dans certaines communes, les citoyens sont obligés de se déplacer sur de longues distances, à la recherche d’un médecin ou d’un infirmier», a-t-il souligné. Et d’enchaîner : «Les daïras du Sud de la wilaya, Sour El-Ghozlane et Bordj Okhriss, sont dépourvues de médecins gynécologues. Les femmes enceintes sont, donc, systématiquement orientées vers les hôpitaux de Bouira, Aïn-Bessem, Lakhdaria, et parfois même vers d’autres wilayas. Cette situation dure depuis plusieurs années maintenant. Les citoyens de cette région sont désemparés et réclament l’affectation de médecins gynécologues, au moins à l’hôpital de Sour El-Ghozlane». M. Boutata fera savoir, également, que la commission de la santé a constaté un déséquilibre important dans la répartition du matériel médical et des effectifs spécialisés à travers la wilaya. Il citera l’exemple de la salle de soins de la commune d’El-Mesdour, qui dispose d’une radio, depuis plusieurs années, restée inexploitée en raison de la non-affectation d’un radiologue, ainsi que des quatre scanners, acquis en 2013 pour les hôpitaux d’Aïn-Bessem, M’Chedallah et Lakhdaria, qui n’ont jamais été mis en service, en raison de l’absence de spécialistes: «Pour un premier constat que nous avons établi au niveau des communes visitées, je dirais que le matériel médical et les effectifs sont très mal distribués. Du matériel très moderne et coûteux stagne au niveau de nos hôpitaux, comme c’est le cas des quatre scanners, alors que nos citoyens continuent de souffrir des déplacements et des dépenses excessives chez des privés», a-t-il affirmé. A noter, enfin, que la commission de la santé de l’APW présentera aux élus, lors de la deuxième session ordinaire de l’APW, un rapport détaillé sur la situation du secteur au niveau de la wilaya. Un rapport qui se basera sur ces sorties et des entretiens avec les spécialistes, les responsables du secteur et des citoyens de la wilaya. Des propositions seront aussi avancées pour solutionner les problèmes soulevés.

