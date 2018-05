«Les assises doivent passer en premier»

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La session de l’Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa qui devait traiter, hier, de la préparation de la saison estivale, a été reportée par le président, qui avait tenu à l’ouvrir avant de la clôturer par la lecture d’une déclaration. À l’ouverture de la séance, Mehenni Haddadou reviendra sur sa mésaventure de samedi dernier, à l’aéroport Abane Ramdane, lorsque des policiers lui ont confisqué les documents administratifs de son véhicule de service, qu’il laissera d’ailleurs au niveau du parking de l’aérogare, avant de prendre le bus pour rentrer en ville. Puis, il enchaînera, en rappelant qu’il serait «illogique» de tenir une session sur la préparation de la saison estivale alors que la plénière sur les assises sur le tourisme, lesquelles devaient être sanctionnées par l’installation d’un comité de pilotage, a été reportée. C’est la raison pour laquelle il est préférable, soulignera l’orateur, de reporter cette session jusqu’à la tenue de ces assises. En conclusion, il lira une déclaration, signée par lui-même et les chefs de groupes, qui a été adoptée à l’unanimité par les présents. Dans cette dernière, il est souligné «l’attitude ignoble des policiers qui renseigne, on ne peut plus clair, de la nature de l’administration qui méprise, au plus haut point, le citoyens et en particulier les élus». D’ailleurs, est-il rappelé, des faits similaires ont été observés à Tazmalt comme à Sidi Aïch, où des élus ont été malmenés. Considérant qu’il y a «volonté de l’administration d’empêcher l’élu d’exercer librement toutes ses prérogatives», les élus de l’APW de Béjaïa dénoncent et condamnent «ces attitudes mesquines qui n’honorent guère ni l’institution de la police, ni les institutions élues». Pour manifester son indignation et sa colère, l’APW décide, en résolution de clôture, d’exiger «la prise de mesures à l’encontre des auteurs de ce comportement, «exhortant le wali, pour leur mise en œuvre dans le cadre des lois de la République, à interpeller le ministre de l’Intérieur à l’effet de dépêcher une commission d’enquête et d’installer une cellule d’écoute au niveau de l’APW, pour recenser tous les cas de dépassement à l’encontre des citoyens et leur réparation par les moyens appropriés».

A Gana.