Un guichet unique pour l’indemnisation des expropriés

Un guichet unique pour le suivi des opérations de l’expropriation de plus de 1 000 lots de terrains et l’indemnisation des propriétaires sur le projet de la pénétrante vers l’autoroutière Est-Ouest de Tizi-Ouzou va être installé, ces jours-ci, à Draâ El-Mizan. «Ce guichet unique va regrouper toutes les administrations concernées par le dossier d’expropriation, pour faciliter les procédures liées à ce dossier et venir à bout des contraintes bureaucratiques, telles la réception des dossiers, le traitement et le règlement des problèmes soulevés par les citoyens, compléter les dossiers manquants…», explique M. Rabhi, directeur des travaux publics de la wilaya. Cette démarche décidée à l’issue de la réunion tenue, avant-hier, à l’APW et qui a regroupé les membres des commissions investissement, développement local, équipement, emploi, aménagement du territoire et transport avec les différents responsables concernés par le chantier de la pénétrante et les représentants des expropriés, vise, selon le responsable, l’amélioration de la cadence des travaux. L’objectif étant de pouvoir honorer l’engagement de l’entreprise qui est de livrer le projet le 31 juillet prochain. «Au total, il y a 1 000 lots de terrains et chaque lot peut représenter plusieurs expropriés, répartis sur les communes de Draâ El-Mizan, Aït Yahia Moussa, Tizi-Ouzou, Tirmitine», notera le responsable qui fera savoir que «plus de 30 % des expropriés ont été déjà indemnisés». À souligner qu’une enveloppe de 5 milliards de dinars est allouée pour cette opération, mais qui s’avère être insuffisante, ce qui a incité les responsables à introduire une demande de réévaluation pour pouvoir assumer les charges des expropriations. Concernant les oppositions, au village Maâmar notamment, le responsable explique : «Les villageois refusent le passage de la pénétrante par leur village et demandent à ce qu’il soit épargné. Chose qui n’est évidemment pas possible. Car, on ne peut dévier la trajectoire du trafic. Il y a toute une étude et un travail qui a été fait et on ne peut pas reculer». Le projet de la pénétrante a été lancé en réalisation au mois de mars 2014, pour un délai de 36 mois. Actuellement, le taux d’avancement global est de 43 % et de 70 % pour le premier tronçon de 10 km prévu à la réception dans un premier temps la fin de l’année dernière, avant de voir le délai prolonger à la fin du mois de juillet prochain. Le directeur des travaux publics de la wilaya de Tizi-Ouzou espère pouvoir honorer le délai et souligne que les intempéries sont la principale cause des retards actuellement, vu que le problème de crédit de payement ne se pose plus. Il précisera que tous les moyens humains et matériels sont déployés à cet effet, et que l’entreprise est en train de se renforcer au fur et à mesure. Notons que plus de 1 100 ouvriers sont employés sur le chantier de la pénétrante, et l’entreprise a promis de passer à 1 500 pour plus d’efficacité. Pour rappel, le projet est prévu sur 48 km, dont 35 km dans la wilaya de Tizi-Ouzou et 12 km à Bouira. Le projet renferme également 25 km de routes secondaires et rampes, 7 échangeurs, 37 ouvrages d’art dont 21 viaducs, ainsi que deux tunnels de 1 660 mètres linéaires en réalisation dans les localités de Draâ El-Mizan et Aït Yahia Moussa. La pénétrante de Tizi-Ouzou, lancée au même titre que treize autres à l’échelle nationale, est la seule à être réalisée à deux fois trois voies (2x3).

Kamela Haddoum