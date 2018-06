Les APC d’Aokas et Tichy débloquées !

Par DDK | Il ya 1 heure | 183 lecture(s)

Après un semestre, la situation de blocage de l’assemblée populaire communale de la station balnéaire d’Aokas a connu enfin son dénouement lors de la session tenue avant-hier.

En exigeant de traiter en premier le point relatif aux divers pour débattre de l’installation de l’exécutif, les membres présents n’avaient pas tort car cela s’est soldé par un accord après de longues tergiversations qui se sont répercutées sur la bonne gestion de la collectivité. Pourtant, aucune nouveauté n’a été apportée par rapport au point de discorde initial hormis ce grand retard. Tout ça pour ça ! Comme dirait l’autre. En fin de compte, le président de l’APC, d’obédience RCD, a proposé son colistier, les élus têtes de listes du FFS et du RND ainsi qu’un élu de la liste de l’alliance TAJ pour les postes de vice-présidents. Cette proposition a été votée par la majorité, alors que les élus du FFS, dont l’élu proposé à l’un des postes de vice-président, avaient voté contre. Bizarrement, cet élu vote contre sa propre installation comme adjoint au maire mais sans s’y opposer fermement. Toutefois, désormais, l’APC d’Aokas est constituée de quatre adjoints au maire issus du RCD, FFS, RND et alliance TAJ. Probablement que la constitution des commissions et l’installation des délégués communaux interviendront dans les jours à venir. Il en a été de même dans la commune voisine de Tichy, où il a été procédé, le même jour, à l’installation de l’exécutif communal après un semestre de blocage. Dans cette commune, alors que le FLN avait fait une proposition il y a quelques jours de cela, après son annulation de l’accord conclu avec les deux élus du RCD en formant un bloc d’opposition, il y a eu un coup de théâtre entre temps. C’est une élue du FLN qui a claqué la porte de sa formation politique pour rejoindre les élus du FFS qui ont obtenu la majorité relative avec 7 sièges sur 15. Avec l’appui de cette élue, le maire, d’obédience FFS et fort de ce huitième membre, n’a fait que proposer un exécutif constitué de ses colistiers et de cette élue transfuge. Pour cette station balnéaire, aussi, l’exécutif est désormais installé, lequel est constitué de trois adjoints du FFS et de la quatrième, élue sur la liste du FLN. Tant mieux pour les populations des deux communes qui s’inquiétaient sur le sort de leurs collectivités après le blocage qui commençait à s’éterniser. Les maires et leurs nouveaux adjoints doivent retrousser leurs manches pour rattraper le retard accusé suite à ce blocage.

A. Gana