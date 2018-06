Le blocage perdure à l’APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Pour la quatrième fois de suite, l’assemblée populaire communale de Yattafen s’est réunie, jeudi en matinée, au niveau du parc de la mairie. Et pour la quatrième fois, les propositions du maire, Amrane Rachid, d’obédience RND, ont été rejetées par la majorité des membres de l’assemblée. Pourtant, à entendre la quarantaine de citoyens présents, tout le monde avait bon espoir, surtout qu’une réunion avait regroupé, le jeudi précédent, tous les élus de l’APC de Yattafen, le DRAG et le DAL de la wilaya de Tizi-Ouzou, ainsi que le chef du Daïra de Ouacif assurant l’intérim, et le S/G de Daïra. Il n’en sortira finalement rien. Les présents ont, pour la quatrième fois de suite, constaté que le blocage allait perdurer. En effet, après que le maire eut ouvert la séance et que le SG de la commune eut fait la lecture de l’ordre du jour, le vote fut négatif. Les sept membres, qui forment un bloc soudé, ont rejeté l’ordre du jour, ce qui a amené le maire à lever la séance et confirmer le blocage de l’APC. Approché, il nous dira : «L’opposition voudrait que l’exécutif soit changé, ce qui n’aura pas lieu. Il me reste maintenant à transmettre dès ce soir le PV au DRAG de la wilaya». Quant aux élus de l’opposition, Aït Kaci Mbarek, leur représentant, nous dira : «Nous les sept sommes soudés et nous exigeons que le maire change l’exécutif. Que celui-ci soit proposé par toute l’assemblée, sans ça nous continuerons dans la même position». Donc, chacun campe sur sa position. Une situation que de nombreux électeurs qualifient de «trahison». «Pendant la campagne électorale, tous les candidats avaient mis en avant l’intérêt de la commune et des citoyens. Et là, on se dirige vers un gel pur et simple des affaires de la commune. Est-ce là l’intérêt des citoyens de Yattafen?», s’interrogent des citoyens. La population, exaspérée, appelle tous les élus à se débarrasser des sensibilités et des rancœurs accumulées et à ne pas perdre de vue les promesses faites durant la campagne électorale, à savoir l’intérêt suprême de la commune.

M.A.B