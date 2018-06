La déperdition et le vol, principales raisons

Par DDK | Il ya 1 heure | 174 lecture(s)

La déperdition et le vol d’eau sont les principales raisons de la pénurie d’eau que connaît la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est du moins ce qu’a affirmé le directeur de l’Algérienne Des Eaux de la wilaya, M. Amar Berzoug.

C’était avant-hier soir lors d’une conférence de presse qu’il a animée au siège de la radio locale autour du plan d’AEP pour la prochaine saison estivale. Selon le responsable, l’ADE de Tizi-Ouzou produit quotidiennement 300 000 m3, tandis que le besoin exprimé des habitants de la wilaya est estimé à 200 000 m3 seulement. Malgré cette production importante qui dépasse largement la demande, la pénurie persiste, regrettera le responsable qui reconnaît qu’au moins 100 000 m3 d’eau ne parviennent pas aux abonnés. La raison est, selon lui, la déperdition et le vol. Dans le cadre du plan AEP pour la saison estivale, la priorité de l’ADE n’est pas d’augmenter la production et apporter un volume supplémentaire, vu que la production comme expliqué est largement suffisante, estime le responsable. La priorité, donc selon lui, serait à la «récupération» de cette importante quantité qui ne parvient pas dans les foyers, par les projets d’investissement accordés par la tutelle, notamment dans la réfection des conduites vétustes et la lutte contre les piquages illicites sur les réseaux de distribution. M. Berzoug ne cache pas son optimise pour l’été, qui, dira-t-il, s’annonce «calme en matière de disponibilité d’eau après une bonne pluviométrie enregistrée cette année». Ce paramètre déterminant fait que le barrage Taksebt, alimentant une bonne partie de la wilaya de Tizi-Ouzou, soit rempli à 75 %, soit 139 millions de m3. La pluviométrie, soutient le responsable, a fait aussi que la nappe phréatique se régénère. S’ajoute à cela, notera le responsable, les opérations de réfection des chaînes d’AEP depuis les forages, notamment à Makouda, Tigzirt, Iflissen, Tassadort, Boubhir, Aderdar et Rebta, ainsi que le transfert d’eau dessalée depuis la station de Cap Djinet (Boumerdès) et du barrage Tichy Haf (Béjaïa). Connue pour les pénuries d’eau enregistrées ces dernières années, la façade maritime ne va plus vivre ce calvaire, assure le directeur de l’ADE. À propos de la fuite d’eau au niveau du barrage Taksebt, dont le volume est estimé de 17 000 à 20 000 m3 par jour, le responsable de l’ADE de Tizi-Ouzou a fait savoir que «les travaux de sa réparation sont en cours depuis quelques jours», précisant que «cette déperdition est localisée au niveau de l’une des vannes du barrage située à une importante profondeur». S’agissant des différents problèmes et contraintes auxquels l’agence est confrontée, le conférencier a fait part notamment des créances, du manque d’effectifs et du coût de la production, ainsi que le poids de la facture d’énergie électrique induite par la production et la distribution. Cette dernière est estimée, selon lui, à 54 millions de dinars par mois. Pour renforcer les moyens humains de l’agence, le responsable a annoncé l’ouverture, pour la saison estivale, de 120 postes budgétaires accordés par le ministère. M. Amar Berzoug a invité les abonnés à la rationalisation du produit pour éviter le gaspillage. Il a, en outre, appelé les citoyens à avertir les agences locales, à travers le territoire, des cas de fuites. Le responsable a promis une meilleure communication avec le citoyen, à propos de la mission de l’ADE qui est la distribution de l’eau potable.

Kamela Haddoum.