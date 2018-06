Les chemins du paradis sont pavés de bonnes intentions…

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Les ressorts parfois sautent ou se crispent, ou s’enrayent à n’en plus finir. Il leur arrive ce qui est arrivé à la ferraille, balancée dans une mare d’eau. Et pourtant les ressorts ont ceci de particulier, ils entrent dans le processus mécanique et sans eux rien ne marche. Dans un moteur, ils jouent un rôle cardinal, essentiel, parmi les rouages qui le font. Ils sont un élément du tout, et chose extraordinaire il se trouve toujours de quoi faire que tout soit réglé à point. Nonobstant, ils accumulent la marche et orientent le flux et le reflux de l’énergie pour, éventuellement, faire grincer des dents, la dilettante, de l’engrenage affaiblie. C’est ainsi que se charge, les multifonctions, entre le support et le cerveau, des vaisseaux sanguin. Il arrive qu’entre les deux le courant ne passe pas, mais il existe toujours une solution, qui permette au Schmilblick de continuer à tourner. Il arrive de temps à autres que l’illusion accompagne le mirage jusqu’à la sortie, mais cela ne dure pas longtemps. Une fraction de seconde et il se ravise de trop trainer, et fait demi tour. Il revient sur ses pas, non pas parce qu’il s’était trompé de chemin, mais parce qu’il le connait trop, pour l’avoir emprunté déjà, et sur ce qu’il encourt à ce jeu. Ne dit-on pas que les chemins qui mènent au paradis sont pavées de bonnes intentions. C’est comme le chemin de croix, au bout c’est le purgatoire. Comme les sentiers qui mènent à l’Eden, ils sont touffus, de part et d’autres, de mauvaises herbes, de sables mouvants, de souricières et de pièges inextricables. Il ne faut jamais chercher à prendre les sentiers de mules, sans les connaître, il peut vous arriver ce qui est arrivé à ceux qui ont trop cru en leur bonne étoile pour qu’à la fin, ils se soient retrouvés pieds et poings liés, sans aucune espèce de salut. Laissez les moteurs tourner, les aventuriers faires les rouages huilés ou non, et tordez le cou au hasard, c’est ce qu’il mérite…

S. A. H.