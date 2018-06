Des soirées de fête et de panache à Bouira

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

C’est une soirée de bonheur et de partage que celle offerte, vendredi soir, par l’association Nour El Amel d’aide aux malades et aux cancéreux, aux petits enfants hospitalisés au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira.

Il était un peu plus de 21 heures, lorsque la présidente de l’association en compagnie d’adhérents et membres sont arrivés avec les mains chargées de cadeaux, de ballons gonflables pour divertir, le temps d’une soirée, les enfants hospitalisés. Un clown était même de la partie pour distraire les enfants. Le premier service égayé par les bénévoles de cette association était bien entendu celui de la pédiatrie. Près d’une vingtaine d’enfants ont pu, ainsi, jouer avec le clown et s’amuser avec des ballons gonflables offerts pour la circonstance en cette Journée internationale de l’enfance, coïncidant avec le 1er juin. Les parents présents aux côtés de leurs enfants n’ont pas manqué de remercier chaleureusement les auteurs de cette initiative, d’autant plus que les autorités de wilaya n’avaient pas jugé nécessaire de faire le déplacement en cette circonstance pour commémorer cette date hautement symbolique. Pour Mme Zenouche, présidente de l’association Nour El Amel d’aide aux malades et aux cancéreux, cette initiative a été rendue possible avec l’aide de bienfaiteurs qui ont contribué à l’achat de jouets, livres et autres cadeaux, de même qu’avec la collaboration de la DSP de Bouira ainsi que de l’administration de l’EPH Mohamed Boudiaf qui ont montré leur entière disponibilité pour assurer la réussite de cet événement particulier. Il faut dire que le personnel de l’établissement n’a pas manqué d’être aux petits soins avec les enfants malades et que tout au long de cette soirée, les différents services de l’hôpital où se trouvaient des petits patients, ont reçu la visite des bénévoles de l’association. Pour Manal âgée de 8 ans, le sourire affiché sur son visage ne pouvait être décrit, de même que ses yeux pétillants en serrant dans ses bras le clown qui lui a offert des présents : «C’est merveilleux, j’ai toujours rêvé de voir un clown», s’exclame-t-elle devant sa maman attendrie également par le spectacle. Offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie est l’un des objectifs de cette association qui stimule les enfants, en leur permettant de s’évader tout en leur donnant la force de se battre contre la maladie.

Hafidh Bessaoudi