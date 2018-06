Grande kermesse à Frikat

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

A l’occasion de la célébration de la Fête internationale de l’enfance, qui coïncide avec le premier juin, le comité de village d’Ath Sidi Maâmar a organisé, avant-hier, une kermesse au profit des enfants du village. En un après-midi, l’aire de jeux du village est devenue une salle de spectacles à ciel ouvert. En plus du marathon organisé dans les venelles du village, neuf jeux ont été au menu: corde individuelle et collective, jeux de billes (individuelle et collective), tir à la corde, pétanque, montage d’objets, énigmes mathématiques à résoudre… Peu avant le lancement des activités du programme, placé sous les slogans «Il faut tout un village pour élever un enfant», «Une bonne éducation vaut mieux qu’un bon héritage» ou encore «Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer», les enfants ont fait le tour de l’aire de jeux en compagnie de l’animateur et du clown, Abdennour Bestani, jusqu’à la table où ont pris place le maire, ses adjoints, le président du comité de village et les sages du village. «Bienvenue à nos invités. C’est une première dans notre village et nous souhaitons qu’elle ne soit pas la dernière. Que Dieu protège tous ceux qui ont pensé à ces innocents !», dira Si El Hadj Amar Sbargoud, un sage du village. De son côté, le maire, M. Mohamed Moussaoui, soulignera que c’est une belle idée d’avoir pensé aux enfants. «Nous espérons que cette initiative soit prise par tous les autres comités comme exemple, d’autant plus qu’elle concerne les hommes de demain. Nous concernant, nous sommes là pour accompagner toute idée comme celle-ci. Bonne fête à tous les enfants du monde, de notre commune, en général, et d’Ath Sidi Maâmar, en particulier !», s’exprimera le P/APC. «C’est une idée qui a germé au sein de notre comité et nous avons à l’unanimité décidé qu’il fallait la mettre en œuvre en dépit des manques. Nous espérons que les éditions à avenir seront plus peaufinées que celle-ci», dira, de son côté, M. Belkacem Belabdi, membre du comité de village. D’autres membres ont été appelés pour intervenir à ce sujet. «L’objectif principal est de semer l’amitié entre les enfants. Ils ont besoin de cette valeur», jugera Kader Abdelli, un autre membre du comité. A noter qu’avant le lancement des jeux, la Déclaration des droits de l’enfant a été distribuée aussi bien aux petits qu’aux personnes âgées. Les enfants se sont donnés, alors, à cœur joie à tous les jeux concoctés par les organisateurs. Pour chaque compétition, les meilleurs ont été applaudis et récompensés. Il faut souligner que tous les enfants ont été gratifiés d’objets symboliques : des masques, des victuailles... C’est sur un fond musical de chansons dédiées à l’enfance, notamment celles d’Idir, que le programme s’est achevée, après plus de trois heures de moments festifs.

Amar Ouramdane