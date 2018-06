Circoncision de 28 bambins à Boghni

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

L'association culturelle d'Ath Mendès, dans le cadre de son programme d'action, a célébré, dans la soirée d’avant-hier vendredi, la Journée de l'enfance. Les organisateurs, à leur tête le président de l'association, Yahiatène Mokrane, ont réussi le pari d'organiser, vendredi dernier, une soirée dédiée au monde de l'innocence en présence des familles et de nombreux invités. Ainsi, la place publique et l'enceinte de l'ancien siège de l’APC ont été le théâtre, pendant plusieurs heures, de moments intenses à commencer par la cérémonie traditionnelle du Henni organisée au profit de 28 enfants issus de familles nécessiteuses. Ces enfants, grâce aux nombreux bienfaiteurs et aux dons des villageois, ont bénéficié de la campagne de circoncision lancée hier par l'association. Avant même cette cérémonie, pour donner un sens à la Journée de l'enfant célébrée le 1er juin de chaque année, une conférence sur la psychologie de l'enfant a été animée par Rachid Belkhir, présenté comme l'un des pionniers de la spécialité de la wilaya de Tizi-Ouzou, lequel, dans sa communication, a rappelé les étapes d'évolution de l'enfant. Au programme des activités également, une pièce théâtrale pour enfants a été présentée, en plus de l'animation créée à l'arrivée sur scène de deux clowns. Cette soirée à laquelle étaient conviées les autorités locales, est une preuve que le mouvement associatif est incontournable pour réussir de belles choses comme ce fut le cas à Ath Mendes.

Merzouk Haddadi