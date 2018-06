Le réseau NADA appelle à la promulgation des textes d’application

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant Nada a appelé «à renforcer davantage les acquis en matière de la protection de l’enfant en Algérie». En effet, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’enfance, NADA a exhorté au renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfant en Algérie. Il est notamment question de promulguer les textes d'application de la loi 15-12 du 15 juillet 2015, relative à la protection de l'enfant et à sa protection sur l'espace virtuel, ainsi que de mettre en œuvre les mesures interdisant le travail des enfants de moins de 16 ans. Ce réseau met aussi l'accent sur la protection sociale des enfants, particulièrement leur affiliation à la sécurité sociale. «Tout enfant devra disposer d'un numéro d'immatriculation sociale lui garantissant son droit à la santé, à la lumière des dispositions prévues par la nouvelle loi sanitaire, notamment celle relative à la contractualisation», souligne NADA dans un communiqué rendu public. Le réseau a, en outre, «félicité le ministère de la Solidarité nationale pour l’élaboration du plan de la prévention de la mendicité dans le cadre d'une stratégie globale de protection de l'enfance». Par ailleurs, le réseau NADA vient de fêter le 10e anniversaire du lancement du numéro vert 30-33 «Je t'écoute» qui a, selon la même source, «contribué à faire progresser les droits des enfants et à lutter contre les violences sous toutes leurs formes». En annonçant la préparation de son deuxièe rapport sur la situation des droits de l’enfant en Algérie, le réseau NADA a constaté que «le signalement est devenu désormais une culture et un acte responsable dans la société. Un outil de protection et un indicateur fiable sur l'évolution des violences dans la société».

L.O.CH