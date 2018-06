Que de retards !

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, a effectué, hier lundi, une visite d’inspection à deux importants projets du secteur des travaux publics dans la wilaya. Il s’agit du projet de réalisation d’une pénétrante routière reliant la ville de Sour El-Ghozlane à l’autoroute Est-Ouest sur une distance de 31 km et celui de la réalisation du contournement Est de la ville de Bouira sur une distance de 10 km. Le premier projet, inscrit en 2012 avec un budget de plus de 6,8 milliards de dinars, accuse un grand retard. Le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas les 90 %, alors le délai initialement prévu pour sa livraison ne devait pas dépasser les 36 mois. Le second projet, celui de la réalisation d’une route d’évitement sur l’Est de la ville de Bouira, via la RN5 pour rejoindre l’autoroute Est-Ouest à Oued El-Berdi, accuse également un énorme retard, puisqu’il devait être réceptionné au mois de décembre 2016. Le délai de 24 mois fixé initialement est largement dépassé et le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas actuellement les 80%. Pour rappel, un budget conséquent, estimé à 1,7 milliard de dinars, a été réservé dans le cadre du programme sectoriel, au mois de décembre 2014, pour la concrétisation de ce projet. Hier, pour le premier projet, c'est au niveau du col de «Bekkouche», à hauteur de la ville de Sour El-Ghozlane, qu'un exposé détaillé a été présenté au wali. Selon la fiche du bureau d'étude, pas moins de 5 entreprises sont engagées pour le projet. 13,5 km ont été livrés à la circulation et 17,5 km sont toujours en cours de réalisation. Le projet comporte la réalisation de 4 échangeurs et de 7 ponts. Selon le maitre de l'ouvrage, le retard enregistré est dû au piétinement des travaux de réalisation de l'échangeur du CW97 à hauteur du lieu-dit El-Mohgan, mais aussi du dernier pont près de la commune de Sour El-Ghozlane. Le taux d’avancement du premier échangeur est de 30%, alors que celui de réalisation du pont est de 50%. Le taux global d’avancement des travaux est estimé à 90% actuellement, et la date de la livraison est prévue pour le mois de septembre prochain. Le wali n’a pas caché son mécontentement du rythme des travaux, exprimant «ses doutes» quant au respect du nouveau délai fixé par les entreprises réalisatrices. «Il ne sera probablement pas respecté, vu la faible cadence des travaux», affirmera-t-il, plaidant auprès des représentants des entreprises pour plus d’efforts et un renforcement du chantier en moyens : «Avec cette cadence, vous ne serez jamais dans les temps. Il faut renforcer le chantier et accélérer la cadence. Ce chantier n’a que trop duré, surtout que la majorité des situations financières ont été réglées», leur a-t-il déclaré, avant d’ordonner au directeur des travaux publics de Bouira de suivre l’avancement des travaux et de veiller au respect des délais. Il proposera également d’installer, dès ce mois de juin, les séparations en béton sur les tronçons achevés, afin de faciliter leur mise en service. A noter enfin qu’une demande de réévaluation financière de 15 millions de dinars a été soumise par le bureau d’étude en charge de ce projet. Le projet de réalisation du contournement-Est de la ville de Bouira, à partir de la RN05, était donc le second projet inspecté, hier, par le wali de Bouira. Le chantier accuse un retard de plus de 30 mois, puisque cette nouvelle route devait être réceptionnée au mois de décembre 2014. Sur place, le représentant de l’entreprise réalisatrice a assuré que le taux d’avancement des travaux est à plus de 85% actuellement. Selon ce dernier, ce projet devrait être livré à la fin du mois d’août prochain. L’intervenant soulèvera certaines contraintes techniques qui freinent l’avancement des travaux, au niveau du tracé de cette route. Il demandera ainsi le changement du tracé des trois réseaux du gaz, de l’eau potable et de la fibre optique, afin de pouvoir achever les travaux. Des contraintes qui seront prises en charge, selon le DTP de Bouira, qui a assuré que sa direction avait déjà lancé des études, en collaboration avec la SDC, l’ADE et Algérie Télécom, afin de lancer des opérations pour le déplacement des trois réseaux. A noter aussi qu’une réévaluation financière de l’ordre de 300 millions de dinars a été demandée pour ce projet. Vers la fin de sa visite, le wali a improvisé une escale qui n’était pas inscrite sur le programme de la sortie. Il s’agit du projet de réalisation d’un parc aquatique et de loisir à la périphérie Ouest de la ville de Bouira. Un investissement privé, dont les travaux de réalisation ont été lancés l’année dernière. Ce projet, qui comporte notamment un parc de loisir pour enfants, plusieurs piscines, deux salles des fêtes et un hôtel, devrait être mis en service au mois de mai 2019, selon l’investisseur en charge de ce projet.

Oussama Khitouche