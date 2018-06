Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Contacté pour avoir sa version des faits, le maire RCD d’Aghbalou, Nacer Hamoum, a déclaré que les raisons de son refus sont largement justifiées. Selon lui, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d’une telle activité. «Je persiste et je signe que l’école primaire sollicitée pour la tenue du festival est dans un état lamentable, ceci d’une part, et, d’autre part, nous ne pouvons pas assurer la restauration et l’hébergement de dizaines d’invités dans notre commune en raison de l’absence d’infrastructures nécessaires», soutient le maire. Et d’ajouter : «En l’état actuel des choses, je ne peux pas être garant de la tenue d’un tel événement et je refuse de délivrer une quelconque autorisation». Ceci dit, «les organisateurs sont libres de solliciter l’autorisation des services de la wilaya pour organiser l’événement», fait-il savoir. Sur «la démotivation et le désintéressement de la population» qu’il a avancé pour motiver le refus de la tenue du festival, M. Hamoum a souligné : «La population a d’autres préoccupations. Elle a besoin d’eau potable, d’éclairage public et des réseaux d’assainissement». «J’honore mon parti par le travail et les efforts pour sortir la population de la commune de sa souffrance et du sous-développement», a encore déclaré le maire d’Aghbalou. Commentant les dernières éditions, le P/APC les a qualifiées de «fiasco». «C’est faux, les éditions passés n’ont pas réussi. Pour preuve, beaucoup de dettes contractées restent à ce jour impayées», a-t-il conclu.

Djamel Moulla