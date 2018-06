Le sachet en plastique a la peau dure !

Par DDK | Il ya 31 minutes | 72 lecture(s)

La direction de l’environnement de la wilaya de Béjaïa a célébré, hier à la maison de la culture d’Aamriou, la Journée mondiale de l’environnement. Le mot d’ordre cette année a trait à la lutte contre la pollution par le plastique. En effet, la célébration de cette journée, souligne M. Habet Delmy-Halim, directeur de l’environnement, consiste, selon les instructions de la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, à mener des actions de sensibilisation sur la lutte contre le plastique sous toutes ses formes. Au niveau de Béjaïa, des paniers ou des couffins en jute, en osier, en raphia ou en doum devaient être distribués aux citoyens hier, pour venir à bout des sacs en plastique qui ont envahi à une vitesse effrénée l’environnement, sachant que cette matière nuisible met quelques 500 années pour disparaître de la surface terrestre. C’est une entreprise citoyenne qui était chargée de produire ces sacs à provisions, pour contribuer justement à réduire les effets nocifs du plastique. Une autre entreprise, continue le directeur de l’environnement, est chargée de mettre en place un produit biologique et naturel pour lutter contre la pollution par les huiles et les hydrocarbures en milieu marin. A menu de la journée dans la petite salle de la maison de la culture, une conférence sur la problématique du plastique qui envahit la nature, animée par le Pr Madani. Les clubs verts associatifs ou autres, qui luttent pour la préservation de la nature, sont, par ailleurs, invités à exposer les résultats de leurs recherches dans le hall de la maison de la culture. A noter que la Journée mondiale de l’environnement est célébrée, chaque 5 juin, dans plus de 100 pays et vise à sensibiliser tous les citoyens des différentes nations à l’environnement. Chaque année, les Nations-Unies choisissent un thème précis, en vue d’inculquer la culture écologique et préserver, par là, le milieu des différentes pollutions qui le mettent à mal. Cette année, le thème retenu est, donc, la lutte contre la pollution par le plastique. La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables déclare dans ce cadre que sur les cinq milliards de sacs en plastique produits dans le monde, cinq millions et demi sont consommés en Algérie. En sus de représenter un facteur de pollution non négligeable, ces sacs peuvent provoquer des soucis de santé aussi bien à l’homme qu’aux animaux. La ministre recommande la création de petites entreprises pour le recyclage des déchets. A cet effet, une rencontre sera organisée, indique-t-elle, entre les producteurs et les fournisseurs de matières premières, pour une meilleure maîtrise des produits en plastique.

B Mouhoub.