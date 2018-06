L’académie sera composée de 50 membres

Par DDK | Il ya 6 minutes | 2 lecture(s)

Le Conseil des ministres a adopté, avant-hier, le projet de loi organique relatif à la création de l’Académie de la langue Amazighe, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce projet de loi organique définit les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie de la langue Amazighe comme le stipule l’article 4 de la Constitution. L'Académie sera chargée, notamment, de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d'établir la normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d'analyse linguistique et d'élaborer un dictionnaire référentiel de la langue amazighe. La loi a fixé sa composition à 50 membres au plus. La qualité de cette composante a été tranchée sans équivoque. Ces membres seront choisis parmi les experts et compétences avérés dans les domaines des sciences du langage et en rapport avec la langue amazighe et les sciences connexes. L’Académie disposera d'un Conseil, d'un Président, d'un Bureau et de Commissions spécialisées. Le président de la République s’est félicité «de la présentation de ce projet de loi dans les délais impartis». «L'adoption de ce texte par le Parlement couronnera le processus de réappropriation de Tamazight par toute l'Algérie comme l'un des facteurs de consolidation de l'unité de son peuple», a déclaré le Président. «Langue nationale et officielle, Tamazight, que l'Etat œuvre à promouvoir comme en dispose la Constitution, a désormais besoin de l'apport des compétences nationales dans ce domaine pour développer, au sein de l'Académie, les instruments et les règles à même d'accroître l'usage et le rayonnement de cette langue, partie indissociable de notre identité nationale», a encore souligné le président de la République. Pour rappel, la création de l’Académie de langue Amazighe est une mesure de promotion de la langue instaurée dans le cadre de la révision institutionnelle de 2016. Tamazight a, ainsi, retrouvé la place qui lui sied comme langue officielle du pays. La Constitution, en plus de son officialisation, a prévu le développement et la promotion de la langue Amazighe. «L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national», selon la constitution. Elle prévoit, également, la création d’une Académie algérienne de la langue Amazighe, rattachée directement à la présidence. Cette dernière «s’appuie sur les travaux des experts, et est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle». La balle est désormais dans le camp du Parlement. Les élus du peuple auront à adopter à leur tour cette loi organique pour concrétiser enfin ce projet tant attendu, qui donnera au combat de la lutte pour l’identité nationale une portée scientifique et académique coupant ainsi l’herbe sous le pied de ceux qui essaient encore de faire de cette cause un fonds de commerce politique

Kamela Haddoum