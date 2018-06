Allocations financières à la place du couffin de Ramadhan

Par DDK | Il ya 6 minutes | 2 lecture(s)

Des allocations financières se substitueront au couffin de Ramadhan. La décision est désormais prise et sera effective à partir de l’année prochaine. À l’issue du Conseil des ministres qui s’est déroulé avant-hier, le président de la République Abdelaziz Bouteflika «a instruit le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que cesse le recours à la distribution du couffin de Ramadhan, et que cette action de solidarité de l'Etat soit réalisée dès l'année prochaine à travers des allocations financières décaissées par chèque ou par monétique». Une décision qui dénote d’une prise de conscience de l’aspect jugé "dégradant" de la démarche entreprise habituellement qui consiste en la distribution des denrées alimentaires sous forme de couffin, à l’occasion de chaque Ramadhan. Cette opération a été dénoncée, ces derniers temps, par des associations et organisations humanitaires, la société civile et même des partis politiques. Tous unanimes, ils ont revendiqué le remplacement de ces couffins par une aide financière distribuée dans "la discrétion pour préserver la dignité humaine" des nécessiteux, mais aussi pour que cette contribution de l’Etat leur parvienne sans accroc. À chaque opération de distribution du couffin de Ramadhan, il règne un climat de tension au niveau des communes. L’on dénonce, entre autres, l’opacité qui entoure son déroulement. À signaler que le ministre de l’Intérieur, lors dudit Conseil des ministres, dans le cadre des dispositions prises à l’occasion de Ramadhan 2018, a fait part de 8,4 milliards de DA mobilisés dans le cadre des actions de la solidarité nationale, au profit des wilayas et communes, pour assurer la distribution de près de 2 millions de couffins et de près de six millions de repas chauds au niveau de 1 300 restaurants Rahma.

K. H.