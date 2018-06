Découverte de deux casemates pour terroristes

Par DDK | Il ya 6 minutes | 2 lecture(s)

Deux abris pour terroristes ont été découverts et détruits, mardi dernier, par les éléments de l’armée nationale populaire (ANP) lors d’une opération de ratissage menée dans les maquis de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, a affirmé, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) publié sur son site internet : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de fouille à Lakhdaria, wilaya de Bouira/1ère RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 5 juin 2018, deux casemates pour des groupes terroristes», lit-on dans le communiqué du MDN qui ne précise, cependant, pas si l’opération de ratissage se poursuivait hier. À noter, pour rappel, que c’est la deuxième découverte de casemate enregistrée dans la wilaya de Bouira au cours de ce mois de Ramadhan, après celle du jeudi 31 mai dernier, où les soldats de l’ANP ont découvert et détruit six abris pour terroristes, dans la région de Tamelaht près de la commune d’Ahnif, à l’Est de la wilaya.

Bachir. A