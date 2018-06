La concorde selon Belhimer

Par DDK | Il ya 5 minutes | 2 lecture(s)

Le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) reçoit, pour la neuvième édition de son Forum, le journaliste et professeur en droit à l’université d’Alger 1, Ammar Belhimer. Durant cette conférence-débat, qui aura lieu demain vendredi, à partir de 21h30, au siège du RAJ, il présentera son dernier livre, titré «Les voies de la paix : Rahma, concorde et réconciliation dans le monde». Cet ouvrage recense les différentes facettes du terrorisme qui secoue le monde, avant d’entreprendre une fine analyse du traitement réservé à ce fléau en Algérie et ailleurs, pour conclure sur des pistes prospectives. A la fin de cette conférence-débat, l’auteur procèdera à une vente-dédicace.

A Gana.