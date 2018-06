Tizi-Ouzou maintient sa première place...

Par DDK | Il ya 54 minutes | 118 lecture(s)

Avec un taux de 99,45% de passage du cycle primaire au moyen, la wilaya de Tizi-Ouzou se maintient à la première place du classement national, tout en améliorant la performance réalisée l’année passée. C’est ce que déclare la direction locale de l’éducation (DE).

Selon les chiffres communiqués par cette même institution, le taux de réussite à l’examen de cinquième, session mai 2018, a été de 98,07%. Avec le calcul de la moyenne annuelle pour les élèves qui ont été recalés à ces épreuves, le taux de passage au collège a atteint localement la moyenne de 99,45%, ce qui est «une belle performance», note la DE, qui rappelle que le taux de réussite à cet examen était de 88,56% en 2017. Ainsi, sur un nombre total de 16 969 élèves ayant passé cet examen, 16 642 l’ont décroché. Pas moins de 485 écoles, sur un total de 630 établissements du cycle primaire, ont réalisé un taux de réussite de 100% et la meilleure note a été de 9,98/10, a-t-on ajouté. Le directeur de l’Éducation, Ahmed Lalaoui, a adressé ses félicitations aux élèves et à leurs parents pour ce nouvel «exploit» qui, a-t-il soutenu, «reflète les efforts fournis et tout l’intérêt porté par les enseignants, directeurs et inspecteurs de l’éducation ainsi que par les élus et les autorités locales et centrales au secteur de l’éducation».

... Un taux de réussite de 93,47% à Bouira

Un peu plus de 13 680 écoliers ont réussis avec succès leur examen de 5ème à travers les différents établissements de la wilaya de Bouira. Un chiffre révélé par M. Bouziane, le directeur de l’éducation de la wilaya, qui ne cache pas son satisfecit : «Nous avons enregistré cette année 93,47% de taux de réussite à l’examen de la 5ème. Avec le rachat, le taux de passage au collège monte à 97,51%», a-t-il précisé. Le responsable indiquera par ailleurs que ce sont les garçons qui sont en tête avec un taux de réussite de 48,07% devant les filles à 45,41%. Concernant le taux de passage avec rachat, les garçons sont à 50,56% et les filles 46,95%. Sur les 14 642 écoliers qui ont passé l’examen, 13 680 ont donc décroché leur sésame pour le collège. Par ailleurs, 229 établissements scolaires ont enregistré un taux de réussite de 100% et 18 élèves ont décroché leur examen avec une moyenne de 10/10. Il faut préciser que le taux de réussite à l’examen de fin du cycle primaire à Bouira, cette année, a augmenté comparativement à l’année dernière où il fut de 86,70%. De même pour le taux de passage au collège après rachat qui est de 97,51% pour la wilaya. Chiffre qui dépasse le taux de passage national, estimé à 96,40% sur la page officielle Facebook de la ministre de l’Education Nationale, Nouria Benghabrit. Depuis mercredi dernier, dès les premières publications sur le site du ministère de l’éducation rendant publics les noms des lauréats, des concerts de youyous, des salves de pétards et même des feux d’artifices ont fusé de partout dans la wilaya, fêtant les heureux futurs collégiens.

