Tizi-Ouzou première et après !

Par DDK | Il ya 55 minutes | 101 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Tizi-Ouzou est première dans les examens des 1er et second cycles… Et puis après. Ca veut dire quoi ? Faut-il jubiler pour si peu, dès lors que le niveau est le même, et être le premier ne signifie rien d’autre qu’un classement que le hasard ou les efforts de l’élève ont permis. Cela pourrait avoir un sens, si les apprenants qui se sont classés premiers pouvaient se maintenir au même niveau tout le long de leurs études. Ce n’est pas vérifiable, ni observable, mais la tendance qui veut que le premier sera toujours premier est erronée. De plus, si ça arrive, c’est que l’élève est calé ou a de la chance. N’empêche que cela n’a aucune incidence sur le cursus quelle que soit sa durée. On ne déduit pas la prédominance d’une région à partir des résultats scolaires, mais de son sens de la citoyenneté. Aucune symétrie n’existe entre l’école et la rue, entre l’apprenant et l’analphabète et entre celui qui a décidé d’apprendre et celui qui à préconisé l’illettrisme, il n’y a pas cohabitation possible entre les uns et les autres. Toutefois, il est du devoir de chacun de glorifier l’éducation, pour ce qu’elle offre à l’enfant, du premier palier scolaire à l’université. L’étudiant doit forger ses connaissances jusqu’à en faire ce qu’il suppose ou ce qu’il croit la panacée. Apprendre les rudiments de la simplicité est un dur exercice, qui nécessite des nuits blanches et des efforts inouïes afin d’atteindre ce à quoi il veut arriver. Mais la région n’a aucune incidence sur la valeur de l’enfant, quel que soit son niveau. L’école, c’est connue, outrepasse les parents, parce que la somme des savoirs et de connaissances qu’elle tend à l’apprenant est incommensurable et le maître, dans ce cas de figure, déploie des trésors incroyables pour amener l’élèves au niveau qui est le sien. N’empêche que l’on peut tirer des plans sur la comète à l’envi, on ne changera ni le présent, ni l’avenir, ni la situation des antres du savoir. Ils sont ce qu’ils sont jusqu’au jour où l’on transformera ceux-ci pour servir l’Algérie.

S. A. H.