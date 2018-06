Passe d’armes FFS - RCD sur Facebook

Par DDK | Il ya 54 minutes | 139 lecture(s)

Les tiraillements politiques entre le FFS et le RCD s’accentuent. Cette fois ci, ils ont dépassé le cadre de l’APW pour investir les réseaux sociaux. Leurs chefs de groupe APW s’y échangent les accusations. Malik Hassas, chef de groupe RCD, président de bureau régional de Tizi-Ouzou, multiplie ces derniers jours les publications sur la toile, s’attaquant directement à l’exécutif de l’APW dirigé par le FFS. La dernière en date, intitulée «L’APW de Tizi-Ouzou continue à dépenser des milliards dans la restauration», fut très virulente. Le responsable local de la formation de Mohcine Belabbes parle de «gestion irrationnelle» des dépenses de l’assemblée notamment dans son volet lié à l’alimentation. «… Ne se contentant pas de leurs salaires conséquents, les membres de l’exécutif du FFS, FLN et RND (au nombre de 13), avec la complicité de l’administration (wali et DAL) se sont octroyé d’autres avantages indus. On se souvient de la polémique de la fin du mandat dernier au sujet des milliards de Dinars consommés dans la restauration», a-t-il écrit. «…. J’ai siégé à l’APW durant le mandat 2012-2017 et je peux témoigner que, tous les jours que Dieu faisait, les membres de l’exécutif mangeaient gratos dans une salle qui leur était réservée au niveau du restaurant de la cité administrative. Je peux même ajouter qu’ils se permettaient d’inviter des amis à eux qui n’avaient aucun lien ni avec l’APW, ni avec son exécutif. Les fonctionnaires qui fréquentent le restaurant du centre des œuvres sociales peuvent aussi témoigner des défilés journaliers des plateaux (autrement mieux garnis que ceux qui leur été servis) vers la salle où déjeunent les membres de l’exécutif de l’APW», lit-on encore. Le responsable fait part des calculs qu’il aurait fait en reprenant, dira-t-il, «tous les budgets primitifs et supplémentaires votés par l’APW FFS-FLN-RND de 2012 à 2017, j’ai trouvé, tenez-vous bien, 124 millions de Dinars qui ont été dépensés dans la restauration, soit une moyenne de 25 millions de DA (2,5 milliards de centimes) par année. Avec cette somme, on aurait pu régler pas mal de problèmes que vivent nos concitoyens, que ce soit dans l’alimentation en eau potable, l’environnement ou autre». L’élu dit par ailleurs regretter la reconduction de la coalition FFS-FLN et RND pour le mandat en cours, car «bien sûr, ont été reconduites les mêmes pratiques. Tout ce beau monde continue à s’empiffrer tous les jours au frais du pauvre contribuable. Et n’allez surtout pas leur parler d’austérité, de dilapidation et de gestion rationnelle des deniers publics. Tous ces discours ne veulent absolument rien dire pour eux. Tout ce qui compte ce sont leurs petites personnes et les maigres avantages matériels qu’ils peuvent glaner. Pour la moralité et l’exemplarité de l’élu, il faudra repasser !», écrit-il. Revenant sur l’aspect juridique, Hessas précisera qu’il avait saisi le DAL à propos de cette question : « J’ai parcouru dans tous les sens la loi relative à la wilaya, je n’ai pas trouvé la moindre trace d’un article de loi qui parle d’une quelconque prise en charge des élus sur le budget de l’Etat. C’est pour cela que je dis que l’administration est complice. Et c’est pour cela que j’ai décidé de saisir officiellement le Directeur de l’administration locale à ce sujet».

«Comparer entre des repas et une véritable dilapidation…»

La réponse du FFS n’a pas tardé à venir par le biais de son chef de groupe à l’APW, Rabah Aït Kaci, et elle fut cinglante. L’élu à tiré à boulets rouges sur les élus du RCD, les accusant à son tour de «dilapidation des biens publics». «J’ai lu avec stupéfaction un courrier d’un élu RCD à l’APW de Tizi-Ouzou parlant de la restauration des membres de l’exécutif au service des citoyens de notre wilaya». L’élu du FFS, se disant «stupéfait», a qualifié la démarche du RCD de «comportements de limités instinctuels» (…) allant vers des sujets insignifiants sans apport au développement de la wilaya». Il rappelle que la mission des élus, qui leur a été confiée par les citoyens au suffrage universel du 23 novembre 2017, est de régler les différents problèmes quotidiens des citoyens, ô combien nombreux». Le chef du groupe FFS rappellera aux élus RCD qu’ils avaient «volontairement déserté l’assemblée depuis son installation». Aït Kaci a par ailleurs trouvé «aberrant» que le RCD accuse le FFS de «dilapidation de bien public». «Vos élus ont été cité dans des scandales de corruption, de détournements de l’argent des contribuables au niveau des communes et des différentes directions de la wilaya, à l’instar de la DUAC de Tizi-Ouzou», accuse-t-il. «Vous connaîtrez sans doute la suite le jour où la justice se saisira des dossiers liés aux scandales de corruption en vertu de l’article 32 du code de la procédure pénal», affirme-t-il. «Personnellement, j’ai pris connaissance des marchés qui ont été facturés en double (PCD, et autres subventions) par des élus appartenant à votre famille politique, allant jusqu’à distribuer des matériaux de constructions à une clientèle bien choisie en guise de récompense des élections locales ,des sommes colossales. Et d’après mes calculs, c’est l’équivalent de 35 logements sociaux à construire malgré la circulaire interdisant l’octroi de ces matériaux (instruction du wali du 24/12/2008)», a-t-il révélé. Appelant les citoyens de la wilaya à «faire la comparaison entre les repas servis à des élus qui travaillent» et entre «des élus corrompus et corrupteurs propriétaires de biens mal-acquis», l’élu promet une suite à l’affaire «en application de la loi 0601».

Kamela Haddoum