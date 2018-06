Les acquéreurs interpellent le wali

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Les acquéreurs des 30 logements LSP, dans la commune de Draâ El-Mizan, affirment être à bout de patience. Et pour cause : les logements en question, sis en contrebas du parc communal, ne sont toujours pas finalisés, après près de six ans de leur lancement. «L’entrepreneur, qui devait poursuivre l’assainissement et tout ce qui manque pour nous remettre les clés, est à l’étranger depuis 14 mois. Nous avons eu plusieurs audiences avec le maire et le chef de daïra. Mais rien n’a été fait à ce jour. On commence à perdre espoir», s’écrie l’un d’eux. Parmi ces acquéreurs, nombreux sont ceux qui ont versé la totalité de leur quote-part. «Je vous dis sincèrement que la situation est compliquée pour nous, d’autant plus que la plupart des acquéreurs louent. Je paie 360 000 dinars par an depuis maintenant près de quatre ans. Je m’attendais à ce que mon logement soit livré cette année. Mais, au vu de l’état actuel des choses, je crois que je serai encore obligé de renouveler le bail», déplore une autre personne. Pour se faire entendre, ces acquéreurs sont décidés à mener des actions de protestation dès la fin du mois de Ramadhan. «Nous comptons encore une fois nous approcher des autorités locales. Au cas où aucune solution ne serait trouvée au problème, nous irons plus loin. Nous organiserons, peut-être, un sit-in devant la mairie ou la daïra», menace un dernier intervenant. Ces acquéreurs pensent que seul le wali est en mesure de secouer le cocotier, pour qu’ils puissent enfin jouir de leurs logements. «Nous saisissons cette occasion pour interpeller aussi bien le wali que le directeur du logement, pour trouver un moyen, afin que nous puissions recouvrer notre droit le plus absolu», concluent les intéressés. À rappeler que ce projet a été lancé en 2012 et la liste des bénéficiaires établie en 2016, après moult tergiversations.

Amar Ouramdane