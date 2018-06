Excellents résultats à l’examen de 5e

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

à Maâtkas, 98,30%des écoliers ont réussi à l’examen de passage au CEM. Une circonscription qui englobe les écoles des communes de Maâtkas et Souk-El-Tenine, auxquelles s’ajoute l’école de la région limitrophe Mezdata, relevant de la commune de Tizi-Ouzou. Au total, 638 candidats sur les 649 inscrits à l’examen de cinquième ont décroché le sésame ouvrant droit au palier supérieur. Les meilleurs résultats au niveau de la circonscription ont été décrochés par l’école Takkour Med, du chef-lieu de daïra, Souk-El-Khemis, qui s’est distinguée par la réussite de la totalité des 61 candidats inscrits. En outre, quatre élèves des écoles Takkour Mohamed, Aguemoune Izaouiyen et Agouni Boufal se sont adjugé la meilleure moyenne de la circonscription, à savoir de 9.80/10. Ce résultat représente une nette progression en comparaison au taux de 88.65%, enregistré l’année dernière. M. Irmouli, inspecteur administratif de la circonscription, attribut ce saut qualitatif aux efforts déployés par l’ensemble des intervenants : directeurs d’établissement, corps pédagogique (enseignants, inspecteurs), parents d’élèves et associations des parents d’élèves. «Grâce aux efforts de nos structures éducatives locales et l’aide des acteurs de la société civile, nous nous sommes hissés à ce niveau de performance qui est l’un des meilleurs au niveau de notre wilaya. Je tiens à rendre hommage et à féliciter tous ces intervenants et appeler, à l’occasion, les autorités à une meilleure prise en charge de nos écoles primaires, en les dotant de plus de moyens matériels et humains», dira-t-il.

Rabah A.