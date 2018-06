La ville croule sous les ordures ménagères

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

La municipalité de Bordj Ménaïel, située à une trentaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, connait, depuis une semaine, une prolifération inquiétante de déchets ménagers et autres décharges anarchiques en raison du refus des agents de la voierie de continuer à travailler sous la coupe de l’entreprise Medi-Net. Cette dernière est, pour rappel, entrée en exploitation dans la wilaya de Boumerdès dans le cadre de la stratégie du département visant une bonne prise en charge et une meilleure gestion des déchets ménagers parallèlement à l’éradication des décharges anarchiques en son sein. Selon les informations qui nous sont parvenues, les agents de la voierie de Bordj Ménaïel ont suspendu leur travail, depuis samedi dernier, après la signature d’un accord de transfert de la gestion des déchets ménagers de la commune vers l’entreprise Medi-Net, ainsi que l’affectation des moyens matériel et humain destinés à cette tâche, avec comme garantie de l’entreprise suscitée l’amélioration des prestations ainsi que les conditions de travail des agents de la voierie et la revue à la hausse de leur salaire de 10 %. Chose étonnante, malgré les avantages non négligeables offerts par l’entreprise Medi-Net, 104 agents de la voierie ont suspendu leur travail préférant continuer à travailler sous la coupe de la commune, de peur de voir leur contrat de travail non renouvelé par ladite entreprise. Toutefois, selon des rumeurs persistantes, il semblerait que la décision de la suspension de la relation de travail décidée par ces agents de la voierie tire son origine de l’ingérence malveillante d’opérateurs privés qui avaient bénéficié, par le passé, de la gestion de ce dossier en contrepartie de 20 000 DA quotidiennement, de pousser dans la discrétion la plus totale ces agents à opter pour la grève. Cet état a fait que la commune de Bordj Ménaïel, considérée à juste titre comme étant l’une des plus importantes villes de la wilaya de Boumerdès avec ses 80 000 habitants, croule sous le poids des ordures ménagères et autres décharges anarchiques, surtout quand on sait que cette ville produit plus de 60 tonnes de déchets ménagers quotidiennement. Pour certains, le lancement de l’entreprise Medi-Net, qui opère déjà au niveau de neuf communes de la wilaya de Boumerdès, n’a pas été du goût des opérateurs privés qui avaient par le passé la charge de ce dossier, d’où cette ingérence pénalisante ayant conduit à l’amoncellement de tonnes de déchets à travers les nombreuses artères de Bordj Ménaïel, donnant au visiteur non avertis l’image d’une ville salle aux odeurs répugnantes. Il est à souligner que la prolifération des décharges anarchiques dans la région, où des déchets sont incinérés à ciel ouvert, en contradiction totale et flagrante avec les normes environnementales et constituant un risque majeur de santé publique, ont indéniablement constitué les raisons ayant poussé à accélérer la création de cette entreprise de gestion de déchets. Il y a aussi lieu de rappeler que la création de cette entreprise d’hygiène a été précédée par le parachèvement des plans de gestion des déchets urbains des 32 communes relevant de la wilaya, dans le cadre du programme national pour la gestion intégrée des déchets ménagers (PROGDEM), parallèlement au parachèvement du projet de transfert des eaux usées de la ville de Boumerdès. Enfin, il est à rappeler que le volume quotidien des déchets ménagers dans la wilaya de Boumerdès avoisine les 700 tonnes, selon un récent rapport de la commission de la santé, de l’hygiène et de l’environnement de l’assemblée populaire de la wilaya (APW), estimant que cette quantité d’ordures est énorme. La ville de Bordj Ménaïel mérite un sort autrement meilleur que ces ordures ménagères dégageant des odeurs nauséabondes auxquelles elle est soumise.

Hocine Amrouni