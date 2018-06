Logements AADL, la longue attente !

Par DDK | Il ya 1 heure | 201 lecture(s)

La problématique des logements AADL dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été, hier, au centre des débats à l’APW.

La consistance globale du programme AADL accordé à la wilaya de Tizi-Ouzou est de 12 700 logements, répartis sur plusieurs tranches. La première, 4 700 logements en cours de réalisation, a été inscrite dans le cadre du programme national comportant 230 000 logements. Le deuxième quota a été inscrit pour la wilaya dans le cadre du deuxième programme national de 120 000 logements. Il a été réparti en deux tranches, 1 000 logements inscrits en 2017 et qui vont être entamés incessamment, et 7 000 logements inscrits l’année en cours. Le constat, dressé lors de cette réunion de la commission urbanisme de l’APW, présidée par le P/APW, Youcef Aouchiche, en présence du directeur de l’agence AADL de la wilaya, du directeur du logement, de représentants de la DUC, de l’hydraulique et de Sonelgaz, est «alarmant». Un énorme retard a été accumulé dans les délais de livraison et l’inquiétude de quelque 15 000 souscripteurs de la wilaya ne cesse de s’accentuer, fera remarquer le président de l’APW qui a exigé des explications sur les vraies raisons qui font que le programme ADDL de la wilaya ne voit toujours pas le bout du tunnel. Il notera que presque 5 000 souscripteurs ont déjà payé plusieurs tranches, sans pour autant voir le projet se concrétiser. Le président de l’assemblée dénoncera «un manque de volonté» localement, faisant remarquer que «dans les autres wilayas les chantiers ont pris leur envol». L’élu fera référence aux souscripteurs 2001 qui, après tant d’années, n’habitent toujours pas leurs logements, soulevant les craintes des souscripteurs 2013 qui redoutent, dira-t-il, le scénario de leurs prédécesseurs. Le P/APW a toutefois affiché la disposition de l’assemblée qu’il préside à accompagner l’agence locale AADL et la direction de logements, afin de solutionner les différents problèmes dans l’optique d’accélérer les travaux et livrer ces logements dans les plus brefs délais. Youcef Aouchiche a exigé des engagements et des délais «prévisionnels au moins» pour les différents programmes AADL à travers la wilaya.

4 600 logements prévus à la livraison en juin 2019

Le directeur de l’agence AADL locale, M. Aoui Lakhal, expliquant dans le détail la répartition du programme AADL dans la wilaya, a quant à lui tenté de justifier les retards. Il mettra en avant les oppositions des citoyens et les problèmes techniques, insistant sur le fait qu’ «il y a des problèmes qui existent dans la wilaya de Tizi-Ouzou et qu’on ne retrouve pas ailleurs». Pour le programme 4 700 logements inscrits à l’indicatif de la wilaya, dans le cadre de la première opération de l’Etat, la livraison en totalité est prévue en Juin 2019, avec néanmoins plusieurs livraisons partielles prévues avant. Le responsable fera savoir que ce programme est réparti sur plusieurs sites. 2 000 logements au pôle d’excellence d’Oued Falli. Le taux d’avancement des travaux y est de 61%. Pour ce projet, l’on signale qu’un an de retard a été enregistré rien que pour la validation du plan, en plus des oppositions de plusieurs familles expropriées. Les délais sont largement dépassés, sachant qu’ils étaient fixés à fin 2017. 1 000 logements à Imlal (Azazga) où le taux d’avancement est à 14.30% et le problème des oppositions a été là aussi soulevé. 700 logements sont prévus à la livraison fin mars de l’année prochaine et les 300 autres, en souffrance à cause toujours des oppositions, sont prévu à la livraison en juin 2019. 1 000 logements à Draâ El-Mizan, le taux d’avancement n’y dépasse pas les 15%. Ce projet a été réparti sur deux tranches : la première de 500 unités est à 60%, note le responsable, qui a précisé que depuis mars dernier l’agence a pris possession de terrains pour la réalisation de cette tranche. 500 unités sont implantées à Aghribs, le responsable de l’AADL locale a signalé un glissement de terrain et des terrains accidentés, ce qui explique le retard selon lui. Pour les 200 logements Tamda, l’on annonce la livraison de 160 à la fin de l’année et des 40 restants en mars 2019. La totalité des 4 500 logements sont prévus à la réception en juin 2019.

Oppositions et contraintes techniques, principales raisons invoquées des retards

Concernant les 1 000 logements inscrits à la wilaya en 2017, ils sont implantés au pôle d’excellence. Le responsable, toujours en réponse aux interrogations des élus, a fait savoir que le ministère a été saisi pour la réévaluation des coûts (incidences financières) à hauteur de 710 millions de dinars, suite à une étude modificative effectuée sur le terrain. Le responsable rassurera que c’était en voie et que le lancement sera fait incessamment. S’agissant du nouveau programme inscrit l’année en cours, il est réparti, a expliqué le responsable, comme suit : 639 logements à Tamda, un avis d’appel d’offre est lancé ; Aghribs 402 unités ; Draâ El-Mizan 1 500 unités, l’entreprise est installée ; Boghni 300lgts ; Imlal (Azazga) 2 300 logements, l’entreprise est installé mais confrontée à des oppositions. 1 000 unités à Oued Falli et 500 à DBK (site 1) et 150 toujours à DBK (site 2). Le directeur du logement précisera que pour sa direction qui se charge de la coordination des différentes opérations, il ne s’agit pas de parler de programmes 2001 et 2013, mais de souscripteurs de 1 à 15 000, et le premier inscrit est le premier qui sera servi. Le responsable notera, toutefois, quelque 1200 rejets de dossiers. Ces derniers auront le droit à un recours. Cette opération a été délocalisée au niveau de l’agence locale AADL de Tizi-Ouzou, qui aura à traiter les dossiers à son niveau. Les élus ont soulevé des problèmes bureaucratiques et dénoncé des solutions parfois provisoires au lieu d’aller dans le traitement profond des problèmes. Les élus regretteront «l’incapacité des pouvoirs publics à honorer leurs engagements quant au programme AADL de la wilaya». Le P/APW a par ailleurs annoncé que l’assemblée qu’il préside envisage de saisir le ministre et le directeur général de l’AADL par apport à cette situation.

Kamela Haddoum.