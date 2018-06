Les déçus protestent devant la daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Les non-bénéficiaires des logements sociaux de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge, hier. Plusieurs dizaines de demandeurs de logements se sont rassemblés, dans la matinée, devant le siège de la daïra de Sour El-Ghozlane, réclamant l’annulation pure et simple de la liste des bénéficiaires des 668 logements sociaux, affichée jeudi dernier par les autorités communales. Les protestataires s’estiment «lésés, étant des cas prioritaires pour le relogement». Ils ont réclamé l’intervention du wali de Bouira, M. Limani Mustapha, afin de geler la liste adoptée par les autorités locales et mettre en place d’une commission d’enquête sur l’opération d’attribution de ces logements : «Ni le critère d’ancienneté du dossier de logement, ni la situation de chaque famille, ni encore les cas d’urgences et de priorités n’ont été respectés dans la confection de cette liste. Des jeunes célibataires de moins de 35 ans ont bénéficié de logements alors que des familles entières vivant dans des bidonvilles ont été exclues ! C’est tout simplement de la Hogra et nous réclamons l’annulation de cette liste !», nous dira Amine. B, père de famille, qui affirme vivre avec ses trois frères et sa petite famille dans un trois-pièces depuis plus de 20 ans à la cité El-Kadhi du centre-ville. «Nous sommes plus de 17 personnes à nous partager un F3 ! Nous vivons dans des conditions inhumaines. Mes enfants sont tous malades et je n’ai même pas de travail pour pouvoir louer ailleurs. Ni moi, ni l’un de mes trois frères n’avons bénéficié du moindre logement social. Et c’est le cas de la majorité des mes voisins de la cité El-Kadhi, l’une des plus anciennes de Sour El-Ghozlane, la plus vétuste aussi», ajoute-t-il. Vers 13h, alors que le chef de la daïra de Sour El-Ghozlane continuait à recevoir les plaignants, les éléments de la Police, déployés en grand nombre sur les lieux, sont intervenus pour disperser les protestataires. Une intervention qui a provoqué des échauffourées entre les forces de l’ordre et les protestataires. Au moins sept (7) manifestants ont été interpelés par la police. En milieu d’après-midi, un calme précaire régnait sur les lieux. Les demandeurs de logements ont néanmoins promis de revenir à la charge dès aujourd’hui lundi.

Oussama Khitouche