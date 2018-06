«Distribution de 50 000 logements à travers le pays»

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, M. Abdelwahid Temmar, a annoncé, hier, que 700 000 logements sont en cours de réalisation et une vaste opération de relogement est lancée. S’exprimant hier sur les ondes de la chaine I de la radio nationale, le ministre de l’Habitat a fait savoir que 13 000 unités sont destinées au logement social et près de 25 000 concernent l’habitat rural. Sur ce dernier point, M. Abdelwahid Temmar a indiqué que l’habita rural figure parmi les priorités du gouvernement, affirmant dans ce cadre que 80 000 aides sont prévues dans la loi de finance complémentaire 2018. Le ministre de tutelle s’est, par ailleurs, exprimé sur l’opération de distribution de 50 000 logements prévue hier soir (dimanche), à travers les 48 wilayas du pays. «Une décision du Président Bouteflika visant à apporter la joie aux citoyens en ces derniers jours du mois sacré et à la veille de la fête de l’Aïd el-fitr», a-t-il indiqué. Cette opération se poursuivra même après l’Aïd pour essayer de boucler, au plus vite, le dossier AADL1 et passer ensuite à ADDL 2. Il explique que ce quota englobe toutes les formules d’acquisition de logements existantes et concerne les 48 wilayas, et ce, sous la supervision de onze ministres et les autorités locales des wilayas. «C’est la première opération de ce genre depuis l’indépendance après avoir enregistré une cadence plus soutenue dans la réalisation des programmes qui étaient en souffrance à cause du manque des financements», a-t-il souligné. Il a, dans ce sens, appelé les entreprises réalisatrices ayant reçu leurs dus à observer plus de rigueur aussi bien dans le respect des délais que dans la qualité du produit livré. D’après le ministre, «cette opération se poursuivra régulièrement, tout au long de l'année, sur plusieurs étapes en fonction des fêtes nationales et religieuses avec des quotas importants attribués à chaque fois en coordination avec les ministères de l’Habitat et de l'Intérieur et des collectivités locales et avec le concours des autorités locales». Le premier responsable a réaffirmé, une fois de plus, que les délais de réalisation sont une ligne rouge : «Les délais de réalisation sont une ligne rouge et nous avons résilié des contrats avec des entreprises à Tébessa, Guelma et Ain Defla».

L.O.CH