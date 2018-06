Un comité mixte procède à l’état des lieux

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Dans le cadre des Assises sur le tourisme que compte organiser l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, une rencontre ayant pour objectif de cerner l’état des lieux a été tenue, hier, à la salle des congrès de la wilaya.

Cette rencontre, durant laquelle le groupe mixte paritaire composé d’élus à l’APW et de cadres de l’administration a présenté le travail qu’il a effectué jusque-là pour son enrichissement, a permis aux présents dont des acteurs du secteur du tourisme d’intervenir et d’apporter leur expérience en vue de contribuer à son développement. Les débats étaient fructueux et ont permis de bien préparer la plénière qui doit avoir lieu en fin de semaine afin de préparer la session de préparation de la saison estivale. Après l’enrichissement de cette première mouture, il sera procédé à l’installation d’un comité de pilotage qui contribuera à rapprocher les différents opérateurs dans le secteur pour une cohésion dans le travail, car pour le moment, les rapprochements ne se font que lors de la tenue de la session de préparation de la saison estivale, soit une fois par an. Le président de l’APW tiendra à signaler que c’est une première et que l’objectif est d’arriver à concrétiser le maximum des propositions qui y seront inscrites. Il a par ailleurs annoncé qu'à court terme, ces Assises visent à mutualiser les efforts et à faciliter les actions communes pour réussir la saison estivale 2018, tandis que l’objectif à moyen terme de cette dynamique est de permettre un essor au secteur du tourisme dans cette région qui recèle d’énormes potentialités touristiques inexploitées. En impliquant tous les opérateurs du secteur y compris le mouvement associatif, l’APW a lancé un processus participatif, c'est-à-dire des Assises qui reposent exclusivement sur la participation inclusive de tous les acteurs. Un état des lieux, un diagnostic, une feuille de route, les actions à entreprendre, rien n’a été laissé au hasard, tout a été discuté et débattu par le comité mixte qui a tenu, depuis son installation le 24 avril dernier, près d’une dizaine de réunions avec l’ensemble des acteurs, institutions concernées, agences de voyages et mouvement associatif… Il est utile de souligner que lors de la présentation de la situation avec les contraintes et les actions à entreprendre, il a été fait état des potentialités que recèle la région. Ville lumière, trois fois millénaire, Béjaïa dispose de tous les atouts possibles pour qu’elle soit la destination de rêve des touristes. Mais pour cela, des améliorations doivent être apportées. Il est vrai que des ressources naturelles, un parc national qui dispose de neuf sites pittoresques, des cascades, des grottes, des lacs et un tas d’autres beautés peuvent attirer le touriste, mais il faut éradiquer les décharges, les constructions illicites, les empiétements sur les zones d’expansion touristique, multiplier les postes de la protection civile, les contrôles d’hygiène, redynamiser les différents acteurs et assurer une sécurité. Tout cela doit aller de pair avec la création d’un cadre de concertation et la création d’offices locaux de tourisme.

