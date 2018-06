L’Epic de wilaya bientôt fonctionnel

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Après des mois de tergiversations, le projet de réalisation d’un établissement spécialisé dans la gestion de déchets ménagers à Béjaïa-ville sera bientôt fonctionnel. «Après le cri de détresse du président de l’APC, M. Hocine Merzougui, et grâce à ses efforts et au soutien de tous les cadres élus de la wilaya, l’Épic de wilaya va bientôt être opérationnel et Béjaïa devra être très propre», écrit la cellule de communication de la ville sur sa page Facebook. Cet Epic qui disposera, entre autres, d’un centre de tri, va s'occuper de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets ménagers, ainsi que du balayage de la voirie dans la commune de Béjaïa. Elle prendra également en charge le recyclage et la mise en valeur des déchets collectés. La nouvelle démarche des autorités locales vise à mettre un terme à la collecte aléatoire des ordures ménagères, à la prolifération de décharges sauvages et au manque d’hygiène et de propreté dans les rues et les quartiers de la ville de Béjaïa, comme ce fut le cas ces derniers jours. Pour ce faire, d’importants moyens seront mis en œuvre durant les prochains jours. L’Epic disposera, en effet, d’une flotte importante de camions, dont des camions pour les petites ruelles et de gros tonnages de 8 m³ pour les grands axes. Avec l’Epic, il y aura l’après collecte, c’est-à-dire le tri sélectif. L’Epic a prévu des bacs de différentes couleurs pour la sélection en amont des déchets. L’autre point important qu’apportera l’Epic, c’est le balayage et le lavage des rues. L’Epic est doté de 240 balayeuses avec bacs chariots. Après le balayage et le lavage des rues, des trottoirs et des placettes, l’Epic s’attaquera aux espaces verts. Dans le même sillage, la direction locale de l'environnement s’est, dernièrement, engagée à doter le centre d'enfouissement technique d’Oued Ghir de tous les équipements nécessaires, avant une éventuelle exploitation, d’autant qu’une station de traitement des lixiviat a été déjà acquise pour un montant de 70 milliards de centimes en attendant son installation. La gestion de la problématique lancinante des déchets ménagers dans la commune de Béjaïa a toujours constitué un casse-tête pour les autorités communales. Ne disposant pas d’un plan efficient de collecte ni d’un centre d’enfouissement, la commune de Béjaïa fait fasse à l’insalubrité chronique, donnant une mauvaise image d’une ville jadis classée première en matière de propreté.

F. A. B.