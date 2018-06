L’hécatombe continue

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

Pas moins de deux personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées, hier vers midi, dans un accident de la circulation enregistré sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune de Lakhdaria, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira.

Selon la Protection civile de Bouira, l’accident est survenu suite à un carambolage géant qui a impliqué deux camions de type semi-remorque, un véhicule touristique de type Peugeot Partner et un bus de transport de voyageurs de type Toyota Coaster. Selon des sources hospitalières, le conducteur du véhicule touristique, un jeune homme âgé de 28 ans, a trouvé la mort sur le coup, au même titre que le deuxième passager, qui est une femme âgée de 76 ans. Le corps du conducteur du véhicule n’a été désincarcéré qu’au bout de plus de deux heures de rudes efforts des éléments de la Protection civile, avant d’être évacué vers la morgue de l’EPH de Lakhdaria. Ces victimes sont issues de la même famille et originaire de la région de Lakhdaria. Les six blessés sont des occupants du bus de transport assurant la desserte entre Alger et Lakhdaria. Ces dernières ont été immédiatement évacuées par les pompiers vers les urgences de l’hôpital de Lakhdaria, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce nouveau sinistre sur l’autoroute Est-Ouest. Selon les premiers éléments de l’enquête et des témoignages, une manœuvre dangereuse du chauffeur du bus serait à l’origine de cet accident. À noter, enfin, que l’accident a provoqué un énorme bouchon sur l’autoroute Est-Ouest, particulièrement sur le sens vers Alger. Plusieurs centaines de véhicules sont restés bloqués sur cette route, alors que d’autres ont préféré bifurquer vers la RN5 à partir de la commune d’Aomar, ce qui a provoqué également de grands embouteillages sur cette route. Vers 15h, l’autoroute Est-Ouest était toujours bloquée, au niveau du lieu de l’accident. Sur ce même axe, en amont, au niveau de Bouzegza, aux limites frontalières entre la wilaya de Bouira et de Boumerdès, un autre accident de circulation ayant causé la mort d’un automobiliste est à déplorer. La circulation routière était, pour ainsi dire, paralysée tout au long de l’après-midi sur l’axe Alger - Bouira. Malgré les nombreuses actions de sensibilisation lancées par la Protection civile et les services de sécurité depuis le début du mois de Ramadhan, pas moins de dix personnes ont trouvé la mort, dans six graves accidents enregistrés sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya de Bouira. L’excès de vitesse, le non-respect du code de la route, la somnolence, l’absence d’éclairage durant la nuit, ainsi que l’état dégradé de certains tronçons de l’autoroute sont à l’origine de la majorité de ces accidents mortels.

Oussama Khitouche