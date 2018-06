Quatre morts en trois jours

Par DDK | Il ya 15 minutes | 5 lecture(s)

Le début de la troisième décade du mois du Ramadhan a été marqué, dans la wilaya de Béjaïa, par trois accidents de circulation dramatiques. En trois jours, quatre décès ont été enregistrés. Selon un communiqué de la direction de la Protection civile de la wilaya, le premier accident a eu lieu, jeudi dernier, à quelques minutes de l’Iftar, sur la RN26, à hauteur de la station-service d’Ouzellaguen. Une collision entre un bus de marque Mercédès, de retour d’Alger vers Béjaïa, à l’intérieur duquel se trouvaient 15 passagers (heureusement tous sortis indemnes) et une moto de marque T-Max chevauchée par deux jeunes âgés de 25 ans et 31 ans. Ces derniers sont morts sur le coup. Le deuxième accident, indique encore le communiqué, est un accident ferroviaire qui s’est produit, vendredi dernier, à 12 heures 19 mn, au lieudit Ideraken, dans la commune de Timezrit. Un jeune de 30 ans a été déchiqueté par le train de voyageurs assurant la ligne Béni Mansour - Béjaïa. Le troisième sinistre est également un accident ferroviaire, survenu avant-hier, samedi, à 12 heures 6 mn, dans la commune de Smaoun. Le train de voyageurs desservant la ligne Béni Mansour - Béjaïa a percuté un homme de 65 ans qui a rendu l’âme lors de son évacuation à l’hôpital. Le communiqué ajoute que du 1er jour du Ramadhan au 24ème jour, la Protection civile de Béjaïa a enregistré 91 accidents ayant engendré 4 décès et 102 blessés. Pour rappel, durant le mois de Ramadhan 2017 (27 mai - 15 juin 2017), la Protection avait enregistré 134 accidents ayant engendré 4 décès et 199 blessés. Toujours à titre comparatif, la Protection a noté que du 1er janvier 2018 au 9 juin, à 13 heures, il a eu 635 accidents avec 711 blessés et 13 morts dont 132 accidents et 144 blessés pendant le mois de mai dernier, alors durant le 1er semestre 2017, de janvier à fin juin 2017, il a été enregistré 836 accidents qui ont engendré 999 blessés et 28 morts dont 7 morts au mois de mai et 7 autres morts au mois de juin.

B. Mouhoub