Une commission ministérielle pour booster le chantier

Le président de l’APW FFS de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, accompagné d’un député du parti, ont été reçus, mercredi dernier, par le ministre des Travaux publics et du Transport, M. Zalane Abdelghani. Lors de cette rencontre, les élus ont interpellé le ministre sur de nombreux chantiers relevant du secteur des travaux public et du transport en souffrance au niveau de la wilaya. Il s’agit, entre autres, de l’état dégradé des chemins de wilaya, de la voie express Fréha - Azzefoun, de la voie express Aïn El Hammam - Draâ El-Mizan, de la pénétrante vers l’autoroute Est-ouest, du téléphérique de Tizi-Ouzou, de la gare routière et du projet du port sec à Oued Aïssi. A propos de cette rencontre avec le premier responsable du secteur, les élus indiquent que « tout d’abord, il faut signaler que le ministre a été réceptif aux doléances que nous avons exprimées. Concernant les chemins de wilaya, il s’est engagé à les réhabiliter. Pour la voie express de Fréha, dont les études sont achevées, le ministre a promis de faire le nécessaire pour leur inscription. Au sujet de la voie express Aïn El Hammam - Draâ El-Mizan, Zalane a préféré attendre l’achèvement des études», note nos interlocuteurs qui signalent, également, que «le ministre s’est engagé à étudier le cas de la gare routière et du port sec de Oued Aïssi. Au sujet de la pénétrante, le ministre s’est engagé à livrer la première tranche et à procéder à sa réévaluation à hauteur de 60 milliards. Quant au téléphérique de la ville de Tizi-Ouzou, Zalane a décidé d’envoyer une commission ministérielle juste après l’Aïd el fitr, pour mettre les mécanismes efficients et nécessaires à l’avancement des travaux».

Hocine T.