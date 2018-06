688 logements LPL distribués

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Ce sont 688 décisions d’attribution de logements publics locatifs (LPL) et 1 200 décisions d’attribution d’aides à l’habitat rural qui ont été remises, avant-hier soir, par les autorités de la wilaya à des bénéficiaires venus des 45 communes de Bouira.

Cette cérémonie de remise d’aides, tenue au niveau de l’école primaire Oulkadi Ali du nouveau pôle urbain de Bouira, s’inscrit dans le cadre de la grande opération nationale pour la remise de plus de 50 000 logements, qui se tient simultanément au niveau des 48 wilayas du pays. Ainsi, et au niveau de la wilaya de Bouira, l’opération a été lancée par le ministre du Commerce M. Djellab Mohammed et le wali de Bouira M. Limani Mustapha. Les élus locaux ont également participé à cette opération. La majorité des bénéficiaires de ces logements étaient présents à cette cérémonie qui s’est déroulée à l’occasion du 27e jour du mois de Ramadhan et à l’approche de l’Aïd El-Fitr. Concernant la formule LPL, les services de la wilaya avancent que 168 logements seront attribués au niveau de la commune de Bouira, 70 logements à Aït Laâziz, 90 logements à Aomar, 50 unités attribuées respectivement aux communes de Taghzout, Raouraoua et Bechloul, 160 logements sociaux seront attribués à Bir Ghbalou, 27 à Ain Bessem et 23 logements à Bouderbala. Alors que le quota des 1 200 aides à l’habitat rural sera réparti sur l’ensemble des 45 communes de la wilaya. L’opération de relogement se poursuivra dans la wilaya de Bouira, puisque 1 333 logements sociaux seront attribués à leurs bénéficiaires dès le 5 juillet prochain, dans la commune de Bouira, en plus des 3 000 unités entre LPA et LSP, ainsi que les 2 900 logements de type AADL qui seront distribués d’ici à la fin de l’année en cours au niveau de plusieurs communes de la wilaya. Selon le wali de Bouira, cette dernière étape pour la remise des clés aux bénéficières a été préparée convenablement. «Au niveau de l’ensemble des sites abritant les logements que nous venons d’attribuer, les travaux ont été achevés, notamment dans la viabilisation des routes et les équipements. Les listes des bénéficiaires ont été aussi vérifiées et validées par la commission des recours de la wilaya via le fichier national du logement. Des cérémonies de tirage au sort pour le positionnement des bénéficiaires ont été aussi tenues au niveau de chaque commune. Idem pour les bénéficiaires des aides à l’habitat rural, dont les bénéficiaires devront lancer rapidement les travaux de réalisation et respecter les conditions et les délais de réalisation», a soutenu M. Limani. Il a, par ailleurs, ajouté que des opérations de distribution de logements sociaux seront tenues avant le mois de septembre prochain. «D’autres opérations de relogement suivront, entre autres, à Aïn-Bessem, Sour El-Ghozlane, Kadiria, Aghbalou, Chorfa, Haizer et M’Chedallah. Le nombre global des logements en question avoisine les 4 000 unités, dont les travaux de réalisation ont été presque achevés», précisera le premier magistrat de la wilaya. Pour rappel, la liste des bénéficiaires de quelque 350 logements sociaux, au niveau de la commune de M’Chedallah, à l’est de la wilaya de Bouira, n’a toujours pas été rendue publique. La distribution de ces logements se fait toujours attendre au niveau de cette municipalité de Bouira.

Oussama Khitouche