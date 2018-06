Le FFS réitère son refus de rejoindre l’exécutif

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Après une installation administrative d’un exécutif communal dont les membres ont refusé de rejoindre leurs postes, la section FFS d’Aokas vient de rendre publique une déclaration, dans laquelle elle réitère son refus d’intégrer l’exécutif. Les rédacteurs du document justifient, encore une fois, ce refus par «le comportement irresponsable et la gestion de l’équipe du RCD qui a ruiné la commune sur tous les plans». Les élus FFS rappellent qu’en signant un pacte avec les élus du RND et de l’alliance TAJ, ils étaient prêts à faire partie de l’exécutif «à condition qu’il n’y ait aucun élu du RCD». Par ailleurs, soulignent-ils encore, la population est interpellée à l’effet de barrer la route à «la mafia locale que le maire appelle des sponsors, qui veut se substituer aux élus et imposer un exécutif sur mesure». Or, rappelle la section du FFS, «seul le maire peut débloquer l’APC, en se soumettant à la majorité de ses pairs qui doivent décider de la composante de cet exécutif, rôle qui n’est pas dévolu à la section du RCD d’Aokas». Quant à l’exécutif qui vient d’être installé, le FFS refuse de l’intégrer, «sachant déjà que l’un des membres occupe illégalement une parcelle de terrain qu’il loue à un particulier au vu et au su de tout le monde». Le FFS rappelle au RCD qu’il «ne constitue nullement une force majoritaire, du moment qu’il a obtenu 3 sièges au même titre que le FFS et l’alliance TAJ. Ce qui l’empêche d’imposer quoi que ce soit, mais l’oblige plutôt à se soumettre à la volonté de la majorité». Pour le FFS, le blocage est à imputer à certains «maitres chanteurs qui attendent avec impatience le retour de l’investissement et auxquels le FFS dit basta et leur demande de libérer l’APC et de laisser le maire et les élus travailler». En déclarant que le RCD serait, par conséquent, «le seul responsable de ce blocage», le FFS dénonce «le silence des autorités et l’hypocrisie de l’administration qui se réjouit de cette situation dans laquelle sont plongées plusieurs autres communes». Le FFS n’oublie pas d’écorcher au passage les élus des deux listes indépendantes qui ont donné le quitus au RCD en votant pour l’exécutif proposé. En conclusion, les rédacteurs de la déclaration déclarent que les élus du FFS ne participeront pas à l’exécutif communal, mais voteront tous les projets qui vont dans l’intérêt de la commune, mais «dénonceront toutes les infractions tout en restant une force de propositions».

A Gana.