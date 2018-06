«Des négociations avec les autorités françaises sont en cours»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 5 lecture(s)

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré, avant-hier, lors d’une visite qui l’a conduit dans la wilaya de Boumerdès, que plusieurs dossiers relatifs à la mémoire collective sont en cours des négociations avec les autorités françaises. La question qui occupe la scène médiatique nationale est celle relative au rapatriement des crânes des martyrs de la révolution algérienne, détenus dans des musées en France. «Les négociations sont en bonne voie», a-t-il fait savoir, en annonçant même certains noms de personnalités politiques qui devront être rapatriées, à l’image du Colonel Bouguerra. L’hôte de l’ex-Rocher Noir, siège du premier gouvernement provisoire durant la guerre de libération (GPRA), a déclaré que le projet de réalisation d’un musée sera relancé. Le projet est gelé suite à la rigueur budgétaire prônée par le gouvernement Sellal suite à la chute des prix du pétrole. Lors de son périple, le ministre a visité la nouvelle stèle des martyrs sise au chef-lieu de wilaya et s’est réjoui d’un tel monument historique marquant le passé glorieux de la révolution algérienne. Pour l’occasion, le ministre a baptisé plusieurs endroits et édifices publics des noms de martyrs de la région, tels le centre de formation professionnelle de Figuier qui a été baptisé du nom du martyr Ali Saba et la résidence universitaire de Boudouaou El Bahri du nom des frères Tobal Rabah et Mohamed. Par ailleurs, une grande anarchie est enregistrée dans la baptisation de lieux et édifices publics de noms de martyrs et moudjahidine dans plusieurs régions de la wilaya et particulièrement dans la commune des Issers.

Y. Z.