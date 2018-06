Attention aux vols dans les voitures !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Les cas de vols se multiplient ces derniers jours à Bechloul, une commune située à 18 km à l’Est de Bouira. Après le phénomène des cambriolages des maisons, qui a défrayé la chronique des années durant, aujourd’hui, les voleurs prennent pour cibles les voitures. Si jamais quelqu’un laisse un objet de valeur à l’intérieur de sa voiture, il y a un grand risque que la portière soit forcée. Durant ce mois de Ramadhan, plusieurs cas de vols ont été signalés. Les malfrats attendent le moment où les automobilistes entrent dans la mosquée pour la prière et commettent leurs forfaits. «Le vendredi passé, au moment de la prière, des voleurs ont forcé la porte de mon minibus. Je l’ai garé un peu plus loin sur la route. Mes lunettes de vue ont disparu. La sacoche où se trouvent tous les papiers du véhicule a elle été fouillée et laissée sur place», témoigne un citoyen de la commune. Un autre transporteur de voyageur raconte avoir vécu la même mésaventure, il y a quelques jours, au même endroit, situé pourtant à quelques mètres seulement du siège de la brigade de la gendarmerie nationale. Les victimes ont déposé plainte et les coupables n’ont toujours pas été identifiés ou arrêtés.

