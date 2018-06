Remise des clefs de logements sociaux

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Bouderbali Mohamed, a procédé, dans la soirée du dimanche 10 Juin 2018, au centre de cardiologie de Draâ Ben Khedda, à la remise des clefs de logements. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence du centre de cardiologie de Draâ Ben Khedda, en présence du chef de daïra et des quatre P/APC de cette daïra. La cérémonie concerne trois segments de logements : le logement social, dont une vingtaine de bénéficiaires ont reçu les clefs de leurs logements à Aïn Faci. Puis ce fut la remise des décisions de logements (résorption de l’habitat précaire RHP) qui concerne vingt-six bénéficiaires à Tadmaït. La troisième catégorie est l’habitat rural (HR) où trente-huit décisions ont été remises au niveau de la daïra dont : 08 pour Draâ Ben Khedda et dix pour chacune des communes de Tadmaït, Tirmitine et Sidi-Naamane. Dans le point de presse organisé, le wali a répondu aux questions des journalistes présents : «C’est la fête à travers toutes les daïras de la wilaya, à la veille de Leilat El Qadri. A la fin de l’année en cours, 1000 logements sociaux seront distribués. La demande en auto construction est en nette croissance, c’est 90 000 unités dont la wilaya a bénéficié. Le programme de logement se poursuit, au niveau de la wilaya, nous recensons 1052, entre l’habitat rural et le logement locatif déjà distribués». Le wali précise : «Toutes les constructions précaires ont complètement disparu du paysage de la wilaya». Et concernant l’habitat rural, «la wilaya a bénéficié de 6000 aides : c’est important ! Nous avons réparti ce programme à travers les daïras et c’est aux P/APC d’accélérer les procédures administratives et techniques pour que le bénéficiaires aient un toit». Quant à la réalisation de ce segment : «Nous avons remarqué que l’habitat rural avance dans certaines communes et traine dans d’autres. Des mesures sont prises pour accélérer la cadence, quitte à récupérer la somme versée». Interrogé sur les locaux commerciaux (100 par commune) du programme du Président de la république, le wali avance avec fermeté : «Les locaux non occupés à ce jour, seront récupérés au niveau de chaque commune. Ils feront l’objet d’une nouvelle distribution, et s’ils ne sont pas encore utilisés, des démarches seront entamées pour les transférer vers d’autres activités d’utilité publique des différents secteurs : santé, Algérie-poste, ADE, entre autres».

M A Tadjer